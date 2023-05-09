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Kılıçdaroğlu: Katar ordusuna sattıkları tank palet fabrikasını alacağız

Düzce Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, "Katar ordusuna sattıkları tank palet fabrikasını alacağız. Onu da şanlı ordumuza teslim edeceğiz." diyerek, vatan ve bayrak konusunun kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 17:49, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 17:49
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Kılıçdaroğlu: Katar ordusuna sattıkları tank palet fabrikasını alacağız

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Düzce'de hava kirliliği sorunu olduğunu savunarak, Cumhurbaşkanı seçildiğinde bu sorunu çözeceğini söyledi.

Hayata geçirmeyi planladıkları sosyal projelerden bahseden Kılıçdaroğlu, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye'yi inşa edeceklerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 5 milyon 300 bin gencin ilk kez sandığa gidip oy kullanacağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"5 milyon 300 bin genç, dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacak. Diyeceksiniz ki nedir bu armağan? Armağan şu; 'Otoriter bir yönetimi, demokratik yollarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde gençler kullandıkları oyla emekli ettiler.' diyecekler. Bu onur size yeter, bu onur bize yeter, bu onur Türkiye'ye yeter. Unutmayın, sandığa gideceksiniz, oyunuzu kullanacaksınız. Arkadaşlarınızı ikna edeceksiniz, demokrasiden yana, hukuktan yana, adaletten yana, oy kullanacaksınız. Sizden tek isteğim o. Onun dışında göreceksiniz, Allah nasip eder sizlerin oylarıyla cumhurbaşkanı olduğumda, beni özgürce eleştirebileceksiniz. En özgür şekilde eleştireceksiniz. Size özgürlüğün bütün kapılarını açacağım."

Kadınların ve gençlerin, ülkeye demokrasiyi ve bereketi getireceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Yeter artık ya gerçekten yeter. Mutfaklarda yangın var, sarayda yok mesela. Sarayda herkes hayatından memnun. Herkesin keyfi yerinde. 3 yerden, 5 yerden maaş alanlar var ama garibanın çocuğu üniversiteyi bitirmiş, işsiz, yıllardır iş arıyor, iş bulamıyor. Hiç meraklanmayın, benim saraylarda oturmak gibi bir düşüncem asla olmadı, hiç de olmayacak." diye konuştu.

- "Bay Kemal eşittir, adalet, hak, hukuk"

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçildiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazı Çankaya'sına gideceğini dile getirerek, Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştireceklerini, barış eksenli bir politika yürüteceklerini anlattı.

Esnaf ve çiftçinin durumuna değinen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fındık üretiyoruz biz. Fındıkta dünyada bir numarayız biz ama başkaları milyar dolarları kazanıyor, biz kazanamıyoruz. Söz verdim, Ordu'da söz verdim, Giresun'da söz verdim. Siz de fındık üretiyorsunuz, size de söz verdim. 'Bay Kemal'in iktidarında göreceksiniz, fındığın kilosu 4 dolar karşılığı Türk Lirası olacak. Gene diyecekler, 'Parayı nereden bulacaksın?' Hep o soruyu soruyorlar. Sen parayı 5'li çeteye veriyorsun, ben vatandaşa vereceğim, sen yandaşa veriyorsun, ben vatandaşa vereceğim. Kimin hakkı? Vatandaşın hakkı. Ayrıca 5'li çetelerden yurt dışına kaçırdıkları paranın tamamını getireceğim, son kuruşuna kadar getireceğim ve bu millete vereceğim."

Kılıçdaroğlu, seçildikleri takdirde yapacakları projelerden bahsederek, bunlarla toplumun her kesiminin kazanacağını, herkesin alın terinin karşılığının alacağını kaydetti.

Herkesin hakkını teslim edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Şu yol, Ankara-İstanbul yolu, 450 kilometre yürüdüm. Adalet için yürüdüm 450 kilometreyi. Burada geceledim, bir gece Düzce'de kaldım. Dolayısıyla kim haksızlığa uğrarsa, oy versin vermesin, kim haksızlığa uğrarsa adalet için ben onun yanındayım. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlık karşısında susmayacağız. Haksızlığa isyan edeceğiz ve haksızlığı gidereceğiz. En ufak bir endişeniz olmasın. Bay Kemal eşittir, adalet, hak, hukuk. Bunu bileceksiniz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Katar ordusuna sattıkları tank palet fabrikasını alacağız. Onu da şanlı ordumuza teslim edeceğiz." diyerek, vatan ve bayrak konusunun kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

Sandığa gidecek seçmenlere seslenen Kılıçdaroğlu, "Sandıkta oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyun, adaletten yana, hukuktan yana, alın terinden yana oy kullanın. Hırsızlardan yana değil, devleti soyanlardan yana değil. Oy kullanmayın devleti soyanlardan yana. Kul hakkı yemem, kul hakkı yedirmem. Herkes bilsin." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, 5'li çetelerin yanı sıra uyuşturucu baronlarının da kendisinin cumhurbaşkanı olmasını istemediğini dile getirerek, "Ama sözüm söz. Uyuşturucu baronlarının kökünü bu topraklardan kurutacağım ve keseceğim. Gencecik evlatlarımızı zehirliyorlar." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da konuşma yaptığı mitingin ardından Kılıçdaroğlu, kentten ayrıldı.

Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun Düzce mitinginde konuşması sırasında miting alanının yakınında toplanan AK Parti ve MHP'li bir grup, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı, pankartlar açtı.

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