Sadece o ilde yetişiyor: Koparan 244 bin 315 lira ceza ödeyecek

Eber Gölü alan kılavuzu ve rehberi Kadir Ateş, dünyada eşi benzeri olmayan çiçeğin, tek çiçekten üç meyve verebilen tek tür olduğunu söyledi.

Bu yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından koparana 244 bin 315 lira ceza belirlendiğini kaydeden Ateş, "Bu çiçeği önümüzdeki nesile aktarabilmemiz için koruma ve gözetmemiz gerekir" dedi.