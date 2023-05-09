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THY, nisanda 6,5 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), nisanda 6,5 milyon yolcu taşıyarak, yolcu sayısını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artırdığını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 20:25, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 20:26
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THY, nisanda 6,5 milyon yolcu taşıdı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şirketin nisan ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarına yer verildi. Şirket, bu ayda toplam 6,5 milyon yolcu taşıyarak, yüzde 79,8 doluluk oranına ulaştı.

Toplam yolcu sayısı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 31 artan THY'nin, dış hat doluluk oranı yüzde 79,7, iç hat doluluk oranı ise yüzde 80 olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Nisan 2022'de 1,8 milyon iken, bu yılın nisan ayında yüzde 32,3 artarak 2,4 milyona ulaştı.

Toplam arz edilen koltuk sayısıyla gidilen kilometre Nisan 2022'de 15,4 milyar iken, Nisan 2023'te yüzde 21,4 artarak 18,7 milyara ulaştı.

Taşınan kargo ve posta hacmi Nisan 2022 döneminde 146,4 bin ton iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 17,3 azalarak 121 bin ton olarak kaydedildi.

Taşınan yolcu sayısı yüzde 33,6 arttı

Ocak-Nisan 2023 hava trafik sonuçları değerlendirmesine de yer verilen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"2022 yılının aynı dönemine göre taşınan yolcu sayısı yüzde 33,6 artarak 23,6 milyon olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Nisan 2022 döneminde 5,9 milyon iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 58,4 artarak 9,3 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam yolcu doluluk oranı bu yıl Ocak-Nisan döneminde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 9,4 artarak yüzde 80,8 olarak gerçekleşti.

Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,9 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 80,1 oldu.

Toplam arz edilen koltuk sayısıyla gidilen kilometre geçen yıl Ocak-Nisan döneminde 54,2 milyar iken, 2023'ün aynı döneminde yüzde 29,9 artarak, 70,5 milyar olarak gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde toplam taşınan kargo ve posta hacmi 2022'de 528,7 bin ton iken, 2023'te yüzde 10,4 azalarak, 473,7 bin ton olarak kaydedildi."

THY'nin nisan ayı sonunda filosundaki uçak sayısı 414'e yükseldi.

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