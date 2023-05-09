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Nusaybin'de Yeşil Sol Parti mitingi sonrası polise taşlı saldırı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yeşil Sol Partisi (YSP) tarafından yapılan mitingin bitimiyle bir grup polise taşlı saldırıda bulundu. Polis, grubun dağılması için biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 20:58, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 21:53
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Nusaybin'de Yeşil Sol Parti mitingi sonrası polise taşlı saldırı

Nusaybin ilçesinde Yeşil Sol Parti tarafından düzenlenen miting, saat 14.00'te başladı. YSP'nin Mardin milletvekili adayları, teşkilatların ve vatandaşların katıldığı miting, saat 15.00 sularında bitti. Mitinge gelenlerden bir grup genç ve çocuk, daha sonra polise taşlı saldırıda bulundu. Polis ekipleri, gruba dağılmaları konusunda yasal uyarıları yaptıktan sonra biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Grup, ara sokaklara kaçarak dağılmaya başladı.

Şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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