YÖK'ten 2023 Yılı Norm Kadro İşlemlerine Dair Önemli Yazı
Yükseköğretim Kurulu, norm kadro yönetmeliği kapsamında 2023 yılı içerisinde akademik kadro işlemlerine dair yetkisini yeniledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 14:10, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 15:44
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim
Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"
kapsamında 31 Aralık 2023 tarihine kadar %90 üstü öğrenci doluluk oranında olan
programlarda asgari kadro sayısına kadar kadro için üniversitelere yetki devri
yapmıştır.
Bunun dışındaki kadrolar ile MYO asgari kadro sayısı içindekiler de dahil olmak
üzere öğretim üyesi kadro aktarımları için ise tekliflerin Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.