YÖK'ten 2023 Yılı Norm Kadro İşlemlerine Dair Önemli Yazı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında 31 Aralık 2023 tarihine kadar %90 üstü öğrenci doluluk oranında olan programlarda asgari kadro sayısına kadar kadro için üniversitelere yetki devri yapmıştır.



Bunun dışındaki kadrolar ile MYO asgari kadro sayısı içindekiler de dahil olmak üzere öğretim üyesi kadro aktarımları için ise tekliflerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

