10 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Danıştayın 155. kuruluş yıl dönümü törenine katılacak.

(Ankara/12.00)

3- Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ'ın cenaze töreni ile partisince düzenlenecek mitinglere iştirak edecek.

(Eskişehir/12.00/Aydın/14.00/Kütahya/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Pendik'te ''Erzicanlılar ile Kahvaltı'' programına katılacak, Pendikspor'u, Çekmeköy Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret edecek, otobüsle Çekmeköy ilçe turu yapacak, Farmasi fabrikasını ziyaret edecek, ''Çekmeköy Erzurumlular'' programına ve Üsküdar Halk Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/10.00/12.30/14.30/15.30/16.30/17.30/19.00)

2- İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, ''En İyi Narkotik Polisi Anne'' programına katılacak, Vatan Historia Alışveriş Merkezi'ni, Mısır Çarşısı önü esnafını, Karagümrükspor'u ziyaret edecek, Fatih Karagümrük Mahalle Buluşması'na, Gaziosmanpaşa Yıldız Tabya Mahalle Buluşması'na, Giresunlular Buluşması'na ve Sarıyer'deki Karadenizliler Vakfı Trabzon Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/11.30/12.30/13.30/15.00/16.00/19.00/20.30)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trabzon ve Giresun'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantılarına katılacak.

(Trabzon/14.00/Giresun/17.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Alanı'nda düzenlenecek mitinglere iştirak edecek.

(Çanakkale/14.00/Trabzon/17.00)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Temelli'de fabrika işçileri ile öğle yemeğinde bir araya gelecek.

(Ankara/12.00)

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ''AK Parti Güngören 3 Kademe İlçe Teşkilat Buluşması"na iştirak edecek, Güngören Güneştepe Millet Bahçesi'ne ziyarette bulunacak ve buradaki mitinge katılacak.

(İstanbul/18.00/19.30)

7- Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Samandağ ve İskenderun'da temaslarda bulunacak, Kadirli ilçesi ve kent merkezindeki esnaf ziyaretlerinin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Hatay/10.00-13.00/Osmaniye/16.00-20.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı, AK Parti Mersin milletvekili adayı Nureddin Nebati, "Bilişim Kenti Mersin" programına katılacak.

(Mersin/11.30)

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Taşıyıcılar Kooperatifi'ni ziyaret edecek, muhtarlar ve TÜRASAŞ sendikasıyla toplantı yapacak, Eskişehir -5000 İsim Tescil Töreni'ne katılacak, genç iş insanlarıyla buluşacak ve Muhacir Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret edecek.

(Eskişehir 08.30/10.00/12.30/15.00/21.00)

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa milletvekili adayı Mustafa Varank, Rumeli ve Balkan Dernekleri Buluşmasına, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arasında İş Birliği Geliştirmeye Yönelik Protokol İmza Töreni'ne ve İznik Cumhur Buluşmasına katılacak, YHT şantiyesini ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak, ardından Yenişehir Cumhur Buluşmasına iştirak edecek.

(Bursa/10.30/12.00/14.00/15.30/17.00)

4- Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı Vahit Kirişci, arıcılara şeker desteği ile ilgili basın açıklaması yapacak, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek, teşkilat buluşması etkinliğine katılacak.

(Kahramanmaraş/10.30/13.30/18.30)

5- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türk Savunma Sanayiinin Yüzyılı" konulu sempozyuma iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

6- TÜİK mart ayı sanayi üretim, inşaat maliyet endeksleri ile iş gücü istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, İran ve Esed rejimi Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenecek dörtlü toplantıya iştirak edecek.

(Moskova)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Türkiye İletişim Modeli" programına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık'ta düzenlenecek "Güncel Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü Tanıtım Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

3- Danıştay'ın kuruluşunun 155'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Başkan Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

(Ankara/09.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, GSTC 2023 Küresel Sürdürülebilir Turizm Konferansı açılış törenine katılacak.

(Antalya/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Göztepe Spor Kulübü Amatör Branşlar Yerleşkesi'nde sporcularla bir araya gelecek.

(İzmir/17.30)

2- Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı final mücadelesinde Milan ile Inter ilk maçta karşılaşacak.

(Milano/22.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasından ertelenen Türk Telekom-Galatasaray Nef maçı yapılacak.

(Ankara/18.00)

4- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off final serisinde İzmit Belediyespor ile Alanya Belediyespor Antalya Güneşi ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(Kocaeli/18.00)

5- Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nın sekizli final mücadelesi başlayacak. Konyaaltı Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor, Kastamonu Belediyespor ile Tekirdağ Süleymanpaşa, İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavakspor ile Görele Belediyespor yarı finale kalabilmek için mücadele verecek.

(Bolu/13.00/15.00/17.00/19.00)

6- Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) deprem bölgesine yardım amacıyla organize ettiği "TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı" Mersin Stadı'nda yapılacak.

(Mersin/17.00)