Dekont'tan sonra İnce'ye yönelik kaset iddiası da 'montaj' çıktı

Bakan Soylu: Erzurum'da provokasyonu yapan İmamoğlu'dur
Bakan Soylu: Erzurum'da provokasyonu yapan İmamoğlu'dur
%1.42 Faizli 100.000 TL Kredi!
%1.42 Faizli 100.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemi rekor katılımla tamamlandı
Yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemi rekor katılımla tamamlandı
İstanbul'da ortalama kira 13 bin lirayı aştı
İstanbul'da ortalama kira 13 bin lirayı aştı
Sağlık-Sen: Kapsamlı bir kamu maaş reformu elzemdir, kaçınılmazdır
Sağlık-Sen: Kapsamlı bir kamu maaş reformu elzemdir, kaçınılmazdır
'Depremzede öğrencilere üniversitelerde ek kontenjan ayrılacak'
'Depremzede öğrencilere üniversitelerde ek kontenjan ayrılacak'
Ak Partili Dağ, Temmuz zammı için oran verdi
Ak Partili Dağ, Temmuz zammı için oran verdi
YÖK, sosyal medya üzerinden üniversite gençliğinin sorularını yanıtlayacak
YÖK, sosyal medya üzerinden üniversite gençliğinin sorularını yanıtlayacak
Erdoğan: Galeyana gelmeyin, tepkinizi sandıkta gösterin
Erdoğan: Galeyana gelmeyin, tepkinizi sandıkta gösterin
Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu
Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu
MSB: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki görüşme İstanbul'da yapılacak
MSB: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki görüşme İstanbul'da yapılacak
'Doğal gaz rezervi toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı'
'Doğal gaz rezervi toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı'
Bakan Bozdağ'dan 'Erzurum' açıklaması: Hukuk yapılması gerekenleri yapıyor
Bakan Bozdağ'dan 'Erzurum' açıklaması: Hukuk yapılması gerekenleri yapıyor
TÜİK'ten verilerinin güvenilirliğine yönelik iddialara ilişkin açıklama
TÜİK'ten verilerinin güvenilirliğine yönelik iddialara ilişkin açıklama
THY, 10 bin yeni çalışan almayı hedefliyor
THY, 10 bin yeni çalışan almayı hedefliyor
Bakan Özer, yaz okullarına ilişkin detayları açıkladı
Bakan Özer, yaz okullarına ilişkin detayları açıkladı
Erzurum'daki olaylara karışan uzman çavuşun sözleşmesi feshedildi
Erzurum'daki olaylara karışan uzman çavuşun sözleşmesi feshedildi
Kamu işçisinin zam pazarlığında imza günü
Kamu işçisinin zam pazarlığında imza günü
14 Mayıs seçimlerinin oy pusulalarının basımı tamamlandı
14 Mayıs seçimlerinin oy pusulalarının basımı tamamlandı
Malatya'da hasarlı binanın çöken duvarının altında kalan kişi öldü
Malatya'da hasarlı binanın çöken duvarının altında kalan kişi öldü
Otoda senetle satış dönemi: Talep var, kredi veren banka yok
Otoda senetle satış dönemi: Talep var, kredi veren banka yok
İsrail, Gazze saldırısında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişiyi öldürdü
İsrail, Gazze saldırısında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişiyi öldürdü
Kılıçdaroğlu yanıtladı: İhraç edilen KHK'lılar dönecek mi?
Kılıçdaroğlu yanıtladı: İhraç edilen KHK'lılar dönecek mi?
Akşener anlattı: Seçim kazanılırsa bakanlık dağılımı nasıl olacak?
Akşener anlattı: Seçim kazanılırsa bakanlık dağılımı nasıl olacak?
Oy kullanma işlemenin bittiği ülkelerden pusulalar Türkiye'ye gönderiliyor
Oy kullanma işlemenin bittiği ülkelerden pusulalar Türkiye'ye gönderiliyor
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Çalışmalarımız hazır
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Çalışmalarımız hazır
Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 750 bini aşkın seçmen oy kullandı
Yurt dışı ve gümrüklerde 1 milyon 750 bini aşkın seçmen oy kullandı
700 bin kamu işçisinin zam pazarlığında son durum
700 bin kamu işçisinin zam pazarlığında son durum
Yerli otomobilde teslimatlar sürüyor
Yerli otomobilde teslimatlar sürüyor
TÜİK: Her 3 kişiden biri yoksulluk riski altında
TÜİK: Her 3 kişiden biri yoksulluk riski altında
Ana sayfaHaberler Siyasi

Dekont'tan sonra İnce'ye yönelik kaset iddiası da 'montaj' çıktı

Sosyal medya fenomenlerinden CHP trolü Ankara Kuşu adlı hesabın doğru çıkmayan dekont iddiasından sonra, FETÖ'cülerin elinde rehin olduğu belirtilen Ali Yeşildağ adlı kişinin seks kasedi iddiası da doğru çıkmadı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 23:31, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 23:40
Yazdır
Dekont'tan sonra İnce'ye yönelik kaset iddiası da 'montaj' çıktı

CHPyi destekleyen gazeteciler ve sosyal medya fenomenlerinin Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye yönelik saldırıları son 10 gündür zirveye ulaştı.

Geçtiğimiz hafta, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması için yüzlerce paylaşım yapan "Ankara Kuşu" adlı hesap, Muharrem İnce'nin korumalığı yapan bir polisin milyonlarca liralık dolar bozdurduğunu iddia etmiş ve buna dair dekont paylaşacağını açıklamıştı. Muharrem İnce, bu hesabı yönetenler hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak, Ankara Kuşu adlı hesap bir dekont yayınlayamadı. 1,3 milyon takipçisi olan Ankara Kuşu adlı hesaptan yapılan paylaşımlar, doğru olmamasına rağmen binlerce beğeni aldı.

Bugün ise FETÖ'cüler tarafından yurt dışına kaçırılan ve çok sayıda suç kaydı olan Ali Yeşildağ adlı kişi, Muharrem İnce'ye ait bir seks kasedini yarın saat 12:00'de yayınlayacağını belirtti.

İnce bu açıklama için "elinde sahte belge, dekont veya sahte görüntü olanların paylaşmasını" istedi. İnce "Elinizde hangi sahte belge, hangi sahte dekont, hangi sahte görüntü varsa; 1 dakika bile beklemeden yayınlayın. Benim abdestimden şüphem yok. Ömrüm sizin ağababalarınızla mücadele etmek ile geçti. Ne FETÖ'ye, ne PKK'ya, ne Hizbullah'a asla boyun eğmedim, eğmem. Hepinizle yargıda hesaplaşacağım." dedi.

Ali Yeşildağ, İnce'nin paylaşımını alıntılayarak, sosyal medya hesabından bir whatsapp görüntüsü yayımladı. Ancak yayımlanan görüntülerin, Google arşiv kayıtlarına göre Google'a 2015 yılında yüklenmiş olduğu ve whatsapp kaydında yer aldığı iddia edilen çıplak kadın resminin Google'dan alındığı ortaya çıktı. Ayrıca yayımlanan Whatsapp mesajlaşmasının da montaj olduğu belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber