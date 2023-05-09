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Mersin'de vahşet: Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldürdü

Mersin'de görev yaptığı sitedeki yabancı uyruklu ailenin 12 yaşındaki çocuğunu kaçırarak 400 bin Euro fidye isteyen kapıcı, istediğini alamayınca çocuğu boğarak öldürdü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Mayıs 2023 23:54, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2023 23:55
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Mersin'de vahşet: Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumculuk yapan Suriyeli Halit Hayanked'in 12 yaşındaki oğlu Khaled Hayanked, dün öğle saatlerinde sitenin bahçesinde oynarken aniden ortadan kayboldu. Bir süre sonra da aileyi telefonla arayan bir kişi, çocuklarının ellerinde olduğunu, 400 bin Euro fidye vermeleri durumunda çocuğu serbest bırakacaklarını, polise haber vermeleri durumunda ise öldüreceklerini söyledi.

Bunun üzerine Halit Hayanked, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sitede araştırma yaptı, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi, çocuğun siteden ayrılmadığını tespit etti. Araştırmalarına devam eden polis ekipleri, 3 bloklu sitenin A bloğunun bodrum katına girdiğinde, 12 yaşındaki çocuğun cesedini halının arasına sarılmış halde buldu. Boğularak öldürüldüğü belirlenin çocuğun cesedi, yapılan otopsinin ardından defnedildi.

Kapıcı gözaltında

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde, sitenin kapıcısı Hasan C. gözaltına alındı. Bodrum katın anahtarının sadece kapıcıda olduğu, olay günü ise sitenin güvenlik kameralarının kapalı olduğu öne sürüldü.

Site sakinleri tepkili

Enes Öter isimli site sakini, dün çocuğun okuldan geldikten sonra ortadan kaybolduğunu belirterek, "Polisler buraya geliyor. Zaten kapıcı sitenin kameralarını dün kesmiş. Bunu daha önce planlamış. Dün kapıcı ile damadı bodruma inerken benim kardeşim görüyor. Şaşırtıcı durum şu; biz kapıcıyla birlikte çocuğu aradık. En son polisler bodruma bakmak istiyor ama kapıcı arama kararı istiyor. Daha sonra polislerin gittiğini zannedip, kendi aşağı inip çocuğu halıya sararken suçüstü yakalandı. Aile Suriyeli ve kuyumcu. Çocukları karşılığında 400 Euro fidye istemişler. Eğer polislere haber verirlerse öldüreceklerini söylemişler ve zaten öldürmüş" dedi.

Site sakinlerinden Melek Erden ise kapıcının 1,5 yıl önce uyuşturucu kullanırken gördüğünü belirterek, "Bunu yöneticiye de komşulara da söyledim. Bizim çocuklarımızın can güvenliği yok dedim. Ben birçok kere bu kapıcıyla karakolluk oldum. Bugüne kadar hep bir yolunu bulup, kurtuluyordu. Olayı duyunca çok üzüldüm ve halen şoktayım" ifadelerini kullandı.

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