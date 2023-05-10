Muharrem İnce'nin partisinde en önemli isimlerinden birini kaybetti

Seçime sayılı günler kala Memleket Partisi'nde istifa krizi sürüyor. Muharrem İnce, adaylıktan çekilmesini isteyenlere "Diz çökeceğimi zannettiler. Alayı gelse diz çökmem" diyerek tepki göstermişti. İnce'nin bu çıkışının ardından partinin Hatay 2. sıra milletvekili adayı ve aynı zamanda kurucularından olan Hüseyin Ata Kaşgöz Halk TV canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunup istifa ettiğini açıkladı.

"ASIL AMACI KILIÇDAROĞLU'NA KAYBETTİRMEK"

Muharrem İnce'nin asıl amacının Kılıçdaroğlu'na kaybettirmek olduğunu dile getiren Kaşgöz konuşmasında, "İnce ile birebir görüşmelerimizde kendisinin cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini, bir 'bölen' olacağımızı halkın karşısına çıkamayacağımızı söyledim. Bana verdiği cevap, 'olmaz, kazanırım.' Ama altında yatan sebep, Kemal Kılıçdaroğlu'na duyduğu kin ve nefret. Bunu bir türlü önleyemedik" ifadelerine yer verdi.

"İSTİFA SAYISI 850'NİN ÜZERİNDE"

Memleket Partisi'nden 850'nin üzerinde istifa olduğunu söyleyen Kaşgöz,"Ne yazık ki bu istifa eden arkadaşların kimlik bilgileri genel merkezde olduğu için ikinci gün tekrardan kayıtları yapılıyor. Bir daha e-Devlet'ten istifa ediyorlar, iki gün sonra bir daha üye yapılıyorlar. Sayıştay'daki rakam düşmesin diye bu yola da başvuruluyor. Bu da çok can sıkıcı" diyerek adaylıktan da çekildiğini duyurdu.