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Finlandiya'dan Türkiye mesajları: YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz

Türkiye'nin onayı ile resmen NATO üyesi olan Finlandiya'dan, üyeliğinin birinci ayında tuhaf açıklamalar geldi. Almanya merkezli Tagesspiegel gazetesine röportaj veren Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, YPG'yi terör örgütü olarak görmediklerini belirtirken, silah ambargosuna ilişkin de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 08:11, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 08:15
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Finlandiya'dan Türkiye mesajları: YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz

Geçtiğimiz nisan ayında Türkiye'nin onayını alan Finlandiya, resmen NATOüyesi oldu. İsveç ise terörle arasına mesafe koyamadığı için, beklemeye alındı. Üyelik sonrası İsveç ile NATO polemiği yaşayan Finlandiya'dan, NATO üyeliğinin birinci ayında tuhaf bir açıklamada geldi.

'İLKELERİMİZ HALA GEÇERLİ'

Alman gazetesi Tagesspiegel'e açıklamalarda bulunan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto NATO üyelik sürecinde Türkiye'nin çok şey istediğini söyleyerek 'ilkelerimiz hala geçerli' diye konuştu.

'KİMİN GİDECEĞİNİNE BİZ KARAR VERİRİZ'

2019 yılında Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerinin hedef alındığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye'ye silah sevkiyatını durduran Finlandiya, NATO üyeliği sonrası ambargoyu kaldırmıştı.

Silah ambargosunun kaldırılmasına ve ülkedeki teröristlerin iade süreçlerine yönelik bir soruya cevap veren Haavito, "Ambargoyu çektik ama hangi silahları vereceğimize biz karar veriyoruz. Durum terörden aranana ülkemize sığınmış kişiler için de aynı. Türkiye ile bir işbirliğimiz var ama kimin geri döneceğini biz belirleriz" diye konuştuı.

Suriye konusuna da değinen Haavisto, "Bölge için barışçıl bir çözüm umut etmeye devam ediyoruz." diyerek Türkiye'nin o dönemde IŞİD esir kamplarında tutulan Finlandiyalıların ülkelerine dönmeleri için gösterdiği gayreti de hatırlattı.

'YPG'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNA KATILMIYORUZ'

"Türkiye, Finlandiyalılara bu süreçte ev sahipliği yaptı, bu nedenle Suriye konusunda da yakın işbirliği içinde çalıştık" diyen Finlandiyalı Bakan, terör örgütü YPG için de çarpıcı bir açıklamada bulundu.

YPG için, NATO ortağı ABD'nin Suriye'deki müttefiki diyen Haavisto, "Türkiye'nin dediği gibi YPG'nin bir terör örgütü olduğu görüşünü paylaşmıyoruz" ifadelerini kullandı.

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