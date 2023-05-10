YÖK'ten depremzedelere ek kontenjan kararı
YÖK'ten depremzedelere ek kontenjan kararı
%1.42 Faizli 100.000 TL Kredi!
%1.42 Faizli 100.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
İdari para cezalarında taksit dönemi
İdari para cezalarında taksit dönemi
Kiralık ev sorunu barınma krizine döndü
Kiralık ev sorunu barınma krizine döndü
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesine 60 öğrenci alınacak
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesine 60 öğrenci alınacak
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan Soylu: Erzurum'da provokasyonu yapan İmamoğlu'dur
Bakan Soylu: Erzurum'da provokasyonu yapan İmamoğlu'dur
Yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemi rekor katılımla tamamlandı
Yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemi rekor katılımla tamamlandı
İstanbul'da ortalama kira 13 bin lirayı aştı
İstanbul'da ortalama kira 13 bin lirayı aştı
Sağlık-Sen: Kapsamlı bir kamu maaş reformu elzemdir, kaçınılmazdır
Sağlık-Sen: Kapsamlı bir kamu maaş reformu elzemdir, kaçınılmazdır
'Depremzede öğrencilere üniversitelerde ek kontenjan ayrılacak'
'Depremzede öğrencilere üniversitelerde ek kontenjan ayrılacak'
Ak Partili Dağ, Temmuz zammı için oran verdi
Ak Partili Dağ, Temmuz zammı için oran verdi
YÖK, sosyal medya üzerinden üniversite gençliğinin sorularını yanıtlayacak
YÖK, sosyal medya üzerinden üniversite gençliğinin sorularını yanıtlayacak
Erdoğan: Galeyana gelmeyin, tepkinizi sandıkta gösterin
Erdoğan: Galeyana gelmeyin, tepkinizi sandıkta gösterin
Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu
Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu
MSB: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki görüşme İstanbul'da yapılacak
MSB: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki görüşme İstanbul'da yapılacak
'Doğal gaz rezervi toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı'
'Doğal gaz rezervi toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı'
Bakan Bozdağ'dan 'Erzurum' açıklaması: Hukuk yapılması gerekenleri yapıyor
Bakan Bozdağ'dan 'Erzurum' açıklaması: Hukuk yapılması gerekenleri yapıyor
TÜİK'ten verilerinin güvenilirliğine yönelik iddialara ilişkin açıklama
TÜİK'ten verilerinin güvenilirliğine yönelik iddialara ilişkin açıklama
THY, 10 bin yeni çalışan almayı hedefliyor
THY, 10 bin yeni çalışan almayı hedefliyor
Bakan Özer, yaz okullarına ilişkin detayları açıkladı
Bakan Özer, yaz okullarına ilişkin detayları açıkladı
Erzurum'daki olaylara karışan uzman çavuşun sözleşmesi feshedildi
Erzurum'daki olaylara karışan uzman çavuşun sözleşmesi feshedildi
Kamu işçisinin zam pazarlığında imza günü
Kamu işçisinin zam pazarlığında imza günü
14 Mayıs seçimlerinin oy pusulalarının basımı tamamlandı
14 Mayıs seçimlerinin oy pusulalarının basımı tamamlandı
Malatya'da hasarlı binanın çöken duvarının altında kalan kişi öldü
Malatya'da hasarlı binanın çöken duvarının altında kalan kişi öldü
Otoda senetle satış dönemi: Talep var, kredi veren banka yok
Otoda senetle satış dönemi: Talep var, kredi veren banka yok
İsrail, Gazze saldırısında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişiyi öldürdü
İsrail, Gazze saldırısında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 kişiyi öldürdü
Kılıçdaroğlu yanıtladı: İhraç edilen KHK'lılar dönecek mi?
Kılıçdaroğlu yanıtladı: İhraç edilen KHK'lılar dönecek mi?
Akşener anlattı: Seçim kazanılırsa bakanlık dağılımı nasıl olacak?
Akşener anlattı: Seçim kazanılırsa bakanlık dağılımı nasıl olacak?
Oy kullanma işlemenin bittiği ülkelerden pusulalar Türkiye'ye gönderiliyor
Oy kullanma işlemenin bittiği ülkelerden pusulalar Türkiye'ye gönderiliyor
Ana sayfaHaberler Eğitim

Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesine 60 öğrenci alınacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, uzay ve havacılık teknolojisi alanında Türkiye'nin ilk meslek lisesi olan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, 2023-2024 eğitim öğretim sezonunda 60 öğrencinin eğitim almaya başlayacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 08:32, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 08:58
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) iş birliğinde yapılan çalışmalar sonucu, uzay ve havacılık teknolojisi alanında Türkiye'nin ilk meslek lisesi, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde açıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, ziyaret için gelen öğrencilerle Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Şensoy, okulun özellikle havacılık ve uzay teknolojileri alanında yapılan projelere nitelikli eleman yetiştirmek adına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatı üzerine kurulduğunu söyledi.

"60 şanslı öğrenci gelecek"

Okulda; 'tasarım ve imalat', 'itki sistemleri' ve 'elektronik sistemler' olmak üzere 3 bölüm olduğunu anlatan Şensoy, "Her bir alana 20 öğrenci alacağız; yani toplam 60 şanslı öğrencimiz bu okula gelecek. LGS kapsamındaki merkezi sınavla alacağız. Yaklaşık 3-4 gün önce basında bu okul çıkmaya başladıktan sonra öğrencilerimiz okulu gezmeye başladı. Şu anda tanımaya çalışıyorlar. Buradaki çocuklarımız okurken stajlarını savunma sanayi sektörünün önde gelen kuruluşlarında yapacak. Buradaki öğretmenlerimiz de sık sık bu sektörlere gönderip, işbaşı eğitimlerini yaptırıp akademik anlamda, mesleki anlamda kendilerini güncelleyecek. Çocuklar, bu okulda teknolojik ve akademik anlamda en üst düzeyde bilgiyle donatılacak. Mezun olduklarında herhangi bir şekilde iskan sorunu yaşayacaklarını düşünmüyoruz. Çocuklar devam etmek isterlerse eğer yükseköğretime, üniversitelere onlara da ayrıca destek programları hazırlayacağız. Burada çok konforlu bir ortamda kalacaklar" diye konuştu.

Şensoy, okul inşaatının 1,5 yıl sürdüğünü belirterek, "Kampüs olarak 25 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş 'Türkiye'nin en büyük lisesi' diyebiliriz. Aynı zamanda da atölye ve laboratuvar açısından, donanım açısından 'En donanımlı okul' diyebiliriz. İnanıyoruz ki sektörde çok büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Çocuklar hem akademik anlamda, hem teknolojik anlamda çok yüksek bir donanıma sahip olarak buradan mezun olacak" ifadelerini kullandı.

"Uzayla ilgili çalışmalar yapmak istiyorum"

Elmadağ Atatürk Ortaokulu öğrencisi Ömer Arman Çalı (12), okulu çok beğendiğini söyleyerek, "Hayatımda gördüğüm en büyük okul. Tahmin edemeyeceğim ve bilmediğim çok şey vardı. Ben zaten büyüyünce uzayla ilgili çalışmalar yapmak istiyorum. Uzaya çok meraklıyım, o yüzden bu okula gelmek isterim" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber