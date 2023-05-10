Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, işsizlik oranı martta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,1 iken kadınlarda yüzde 13,8 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 37 bin kişi artarak 31 milyon 462 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,2 oldu.

Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 30,7 olarak gerçekleşti.