Dolar 19,54 TL'ye yükseldi
Güne yatay başlayan dolar, günü 19,54 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 17:30, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 17:31
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,5170
|19,5180
|19,5400
|19,5410
|Avro
|21,3940
|21,3950
|21,4700
|21,4710
|Sterlin
|25,8940
|26,0240
|21,4630
|21,4720
|İsviçre Frangı
|23,0370
|23,1520
|23,3670
|23,4840
|ANKARA
|ABD Doları
|19,4870
|19,5670
|19,5100
|19,5900
|Avro
|21,3540
|23,4340
|21,4300
|21,5100
|Sterlin
|25,8340
|26,0440
|21,4030
|21,6130