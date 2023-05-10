Altının gram fiyatı 1.275 lira seviyesinden işlem görüyor

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.020 ve 2.000 doların destek, 2.040 ve 2.070 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

ABD'de borç krizine ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik öngörülerin yüzde 25 seviyesine çıktığını dile getirdi.

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