Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz sosyal medya hesabından Kamu mühendislerimizin taleplerine dair yayınladığı videoda ilk olarak şunları dile getirdi; "Biz kamuda çalışsan mühendisler olarak ekonomik ve sosyal haklar konusunda saygıdeğer cumhurbaşkanımızdan talebimizdir. Değerli cumhurbaşkanım sizler 20 yıllık devlet başkanlığı göreviniz süresince gerek kamuda çalışan gerekse özel sektörde çalışanlarla ilgili devrim mahiyetinde destansı iyileştirmeler imza attınız. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı sıfatıyla 21 mühendisin temsil makamında bulunmam hasebiyle ve bir yönüyle de kamuda çalışan 150 bin tane mühendisin sesi olma hasebiyle sizlerin bu destansı iyileştirici faaliyetlerinize hassaten teşekkürü bir borç bilirim. Dünyanın yaşamış olduğu ve Türkiye'nin de çok ciddi etkilendiği COVİD-19 pandemi döneminde insanlarımızın sağlığı ile ilgili destansı hizmetler sunan sağlık sektörü çalışanlarımıza, Türkiye de adaleti merkezi olan hakim ve savcılarımıza, öğretmenlerimiz emniyet görevlilerimiz ve din görevlilerimize 3600 ek gösterge düzenlemesi ile yapmış olduğunuz iyileştirici adımları görmemek mümkün değildir. Bir mühendis hakim savcı ve bir hekim arasındaki maaş farkı yüzde 10 seviyesinde farklılık arz ediyordu. Sene 2023'e gelindiğimizde az önce anlattığım destansı iyileştirmeleriniz neticesinde pek tabiki mühendislerimizde kısmen bundan katkı aldı ancak hak ettiği payı almadığını şu vereceğim rakamlar ile orataya çıkaracaktır. "

"Türkiye'nin yeniden imarına katkı sunacak olan mühendislerimiz hak ettiği iyileştirmeyi almadı"

2016 yılında yüzde 10 maaş farkı olan üç hizmet sınıfının 2023 yılında bir mühendisin kamuda çalışan aylık maaşı 18 bin lira, hakim savcını 44 bin lira, hekimlerimizin 54 bin lira olduğunu; 2016'daki yüzde 10'luk maaş farkı 2023 yılında mühendislerin aleyhine iki buçuk hakim savcıyla 3 katta hekimlerde bir makas açılması söz konusu olduğunu altını çizen Türkyılmaz, . "Evet öğretmenlerimizde, emniyet görevlilerimzde, din görevlilerimizde, hakim savcılarımız ve hekimlerimizde bu verilerin iyileştirilmesini hak etmişlerdir. Kesinlikle niçin verildi gibi bir bakış açısına sahip değiliz, olmayacağız da. Ancak yüzyılın afetini yaşadığımız bu günlerde Türkiye'nin yeniden imarına katkı sunacak olan mühendislerimizin hak ettiği iyileştirmeyi almadığınıda az önce ifade ettiğim rakamlar ortaya çıkarmaktadır. Tüm çalışma hayatındaki sorunları çözen siz değerli cumhurbaşkanımızın bu mühedinslik kesiminin ortak inancı şudur ki çözerse saygıdeğer cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çözer diyor, şuanda mecliste çalışma hayatını ilgilendiren kanun görüşmeleri içerisinde mutlaka mühendislerimizin de hakim ve savcılarımız ve hekimlerimiz arasındaki bu uçurum hale dönmüş olan maaş farkının giderileceğini sizlerin talimatı ve müdahale etmesiyle bu işin çözüleceğine olan inacımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

"Mühensilerimiz kendisine katkı vereni unutmazlar teşekkürünü de iyi yaparlar"

Genel Başkan Türkyılmaz son olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Saygıdeğer Cumhurbaşkanım biliyorum derdiniz başınızdan aşkın sadece türkiyenin derdiyle dertlenmiyor tüm dünya mazlumlarının, tüm dünya despotlarının zulümlerini giderme noktasında mücadelenizi farkındayız. Böyle ekonomik bir gündemle size hitap etmek istemezdim ancak bir yandan da Türkiye'nin kalkınmasının motor gücü olan mühendislerimizin sesini sizi intikal gerekiyordu. O nedenle mühendislerimiz analitik çözümlemenin mimarlarıdır. Yapılan katkıyıda muhasebesini de iyi yapar matematiğini iyi yaparlar ve kendisine katkı vereni de unutmazlar teşekkürünü de iyi yaparlar. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Türkiye'nin bu kadar sıkıntılı olan çalışma hayatındaki sorunları çözen bir cumhurbaşkanımız olmanız hasebiyle kamu mühendislerimiz de bu haklı talebini dikkate alacağınızı biliyor inanıyorum. Bizleri mesuliyetimiz gereği zatı aleyhinizin makamında azr etmemiz gerekiyordu ancak yoğunluğunuzdan dolayı bu imkana kavuşamamak hasebiyle bunu sosyal medya aracılıyla size ulaştırmak istedik. Bu duygu ve düşüncelerle başta şahsınız olmak üzere ekibinize kolaylıklar diliyor tüm kamı mühendislerimiz adına sizlere derdimizi görüp çözeceğinizi inancımızda saygılarımızı sunarız. tüm kamı mühendislerimiz yapacağınız iyileştirici güzelleştirici ve Türkiye'nin dertlerini çözücü adımların atacağınızı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Zekeriya ELTİMUR

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