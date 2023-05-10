Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: 'Kandil'in desteğini reddediyoruz' açıklaması yap

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, 24 TV canlı yayınında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı Erzurum'daki halk buluşmasında yaşanan gerginlik ile İzmir ve Gaziantep'te seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgaların hatırlatılması üzerine Bozdağ, yaşananların hoş olmadığını söyledi.

Türkiye'nin, seçimleri her defasında hür, demokratik, serbest ortamda ve büyük bir demokratik olgunlukla yapmayı başarmış bir ülke olduğunu dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti:

"Erzurum'da yaşanan hadise eğer seçim kurulunun tayin ettiği yerde olmuş olsa bu hadise yaşanır mı? Orada güvenlik önlemleri daha önceden ona göre rahatlıkla alınabilir. Ama siz onun dışına çıktığınızda, nerede, ne yapacağınız belli olmadığında elbette ki spontane gelişen ya da planlı olan olaylar, eylemler karşısında elbette bazı istenmedik hadiseler olabilir. Bunun karşısında da hukuk içinde, hukuka uygun biçimde bir duruşa ihtiyaç vardır."

- "Adli tahkikatlar yapılıyor"

Bakan Bozdağ, Erzurum'daki olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, işlemlerin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Sayın İmamoğlu Konya'da benzer sıkıntıya yol açtı ve şimdi bu olaylar sanki misillemeyi getiren başka başka hadiselere sebebiyet verdi. Elimizde bilgi yok. Bunu deme imkanımız da yok ama dışarıdan baktığınızda sormadan edemiyoruz. İzmir'de AK Parti'ye dönük, aynı şekilde Gaziantep'te AK Partililere dönük yapılan 'bu eylemlerin bununla irtibatı var mı, yok mu?' diye insan sormadan da edemiyor. Tabii hem İzmir'deki hadisede hem Gaziantep'teki hadisede de gerekli adli tahkikatlar yapılıyor. İlgililerle ilgili kolluk gerekenleri şu anda yapıyor."

Gaziantep'te yaşanan olaylarla ilgili gözaltı işlemi yapıldığını dile getiren Bozdağ, diğer yerlerde de soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Bakan Bozdağ, "Seçimi, bu eylemleri yapanlar, provokasyonları yapanlar değiştirmeyecektir. Milletin iradesini de değiştirmeyecektir. Çünkü sandığa giderken halk, bu tür provokasyonlara bakarak ya da bu tür tahrikler sonucu olan hadiselere bakarak bir değerlendirme yapmayacak. Eğer birileri şu hesabı yapıyorsa 'Biz böyle hadiseler çıkartalım. Bak bize saldırıyorlar, saldırtıyorlar dedirtelim' diyerek bir netice bekliyorlarsa yanılıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Şanlıurfa'da da "bir mermi bulunduğu" iddiasının ortaya atıldığını aktaran Bozdağ, şöyle konuştu:

"Bu olayları AK Parti ile irtibatlandırmak isteyenler bilmeli ki bu hadiselerin hiçbirisi AK Parti'nin yararına değil, Cumhur İttifakı'nın yararına değil, onun menfaatine değil. Kaldı ki yararına olsa bile böyle hukuk dışı, kanunun suç saydığı bir eylemin önünde ve arkasında AK Parti'yi arayanlar boşuna kendini yorarlar. Çünkü bugüne kadar AK Parti'den hiçbir kimse hukuk dışı bir işin içinde olmamıştır, olması da söz konusu değil. Bunu görüyoruz ama bundan medet uman bir yaklaşım olduğunu da görüyoruz. Bir de sosyal medyaya, şuna, buna bakıyorsunuz alıp götürüyor. O zaman ben şimdi soruyorum, Gaziantep'te, İzmir'de AK Parti'ye yapılan saldırılar karşısında, İmamoğlu'na karşı olan hadisede gösterilen tepkinin tamamını istemiyorum yüzde 1'ini gösteriyorlar mı? Yok. Onun için burada samimi olmakta fayda var. Bunlar seçimde halkın iradesine, tercihlerine kesinlikle etki etmeyecektir. Çünkü vatandaş kararını vermiş. Provokasyonlarla seçim sonucunu değiştirmeyi hedefleyenler boşuna kendilerini yoruyorlar. Seçimin sonucu provokasyonlarla değişmez."

- "Amaç halkı aldatmak"

HDP'nin, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğinin, Kılıçdaroğlu'nun "Kandil'in desteği bize yaramaz, tam tersine karşı tarafa yarıyor" dediğinin belirtilmesi üzerine Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu'na çağrım şu, desteği oraya yaramıyorsa 'Kandil'in desteğini reddediyoruz' diye bir açıklama yapması lazım. 'Kandil'in, PKK terör örgütünün desteği bize yaramaz, biz onların desteğini reddediyoruz. FETÖ'nün desteği bize yaramaz, biz onların desteğini reddediyoruz' diye açıklama yapması lazım. 'Terör örgütlerinin desteklediği bir iktidar olmayı biz içimize sindiremeyiz bunu kabul edemeyiz. Biz milletin temiz ve helal oylarıyla iktidar olmak istiyoruz' demesi icap etmez mi?" diye konuştu.

"Neden Sayın Kılıçdaroğlu bu değerlendirmeleri günlerdir, haftalardır terör örgütü yaparken sustu sustu da şimdi bu lafı etmeye başladı?" sorusunu yönelten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Şimdi Sayın Akşener de öyle. Sustu sustu şimdi 'Kandil'i başlarına yıkacağız' diye açıklama yapmaya başladı. Neden şimdi? Çünkü halkın, terör örgütlerinin bu desteği karşısında susan Millet İttifakı bileşenlerine ve adayına öfkesi, tepkisi gözle görünenin ötesinde bir noktaya geldiğini, terör örgütlerinin desteğini alalım derken halkın desteğini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu görünce yine terör örgütlerini ve teröristleri ürkütmeden bir açıklama yapıyor, 'Kime yarar' diye. Amaç halkı aldatmak."

Bozdağ, Yozgat'ta "Kandil'i başlarına yıkacağım" sözlerini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun, Van'da ise "Selahattin Demirtaş, Osman Kavala serbest bırakılsın diyorsanız bana oy verin" ifadelerini kullandığını belirterek, terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'nu aleni desteklediğini, bunu herkesin gördüğünü ifade etti.

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın da Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini hatırlatan Bozdağ, "Sayın Kılıçdaroğlu, 'Ben Emek ve Özgürlük İttifakı'nın da Yeşil Sol Partinin de HDP'nin de PKK'nın da FETÖ'nün de desteğini istemiyorum. Onların oyuyla iktidar olacaksam iktidar olmamayı tercih ederim' açıklamasını buyursun yapsın samimiyse. Orayı ürkütmeden, onları küstürmeden milliyetçi, muhafazakar, teröre karşı duyarlı olan vatandaşlarımızı aldatma çabası içinde." dedi.

Bekir Bozdağ, milletin her şeyin farkında olduğunu, halkın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini yükselttiğini de sözlerine ekledi.