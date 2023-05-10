Tutuklu veya ihraç FETÖ üyelerine yardım hazırlığında bulunan 5 şüpheli tutuklandı

Muharrem İnce'nin iki ildeki programları sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu
Muharrem İnce'nin iki ildeki programları sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu
Masrafsız %0 Faizli 20.000 TL!
Masrafsız %0 Faizli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Kılıçdaroğlu'ndan DW'ye demeç: Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakacağız
Kılıçdaroğlu'ndan DW'ye demeç: Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakacağız
Kamu işçilerine zam haricinde başka hangi hakları verildi?
Kamu işçilerine zam haricinde başka hangi hakları verildi?
Seçim sonuçlarının GAMER'e kaydedilmesi kararını YSK yasakladı
Seçim sonuçlarının GAMER'e kaydedilmesi kararını YSK yasakladı
Memur-Sen kamuda engelli istihdamının artırılmasını istedi
Memur-Sen kamuda engelli istihdamının artırılmasını istedi
Özel okulun yüzde 65'ten fazla zam talebine mahkemeden tedbir
Özel okulun yüzde 65'ten fazla zam talebine mahkemeden tedbir
'Kontenjan açmadığımız engelli öğretmen adaylarına başvuru hakkı veriyoruz'
'Kontenjan açmadığımız engelli öğretmen adaylarına başvuru hakkı veriyoruz'
Memur maaşları ne kadar artacak?
Memur maaşları ne kadar artacak?
'Milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgür anayasaya kavuşmak istiyoruz'
'Milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgür anayasaya kavuşmak istiyoruz'
MİT PKK'nın kurye sorumlusunu operasyonla etkisiz hale getirdi
MİT PKK'nın kurye sorumlusunu operasyonla etkisiz hale getirdi
Otogarlarda seçim hareketliliği: Yoğunluk arttı, ek seferler konuldu
Otogarlarda seçim hareketliliği: Yoğunluk arttı, ek seferler konuldu
Türkiye sandık başına gidiyor: İşte seçim sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
Türkiye sandık başına gidiyor: İşte seçim sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesine 60 öğrenci alınacak
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesine 60 öğrenci alınacak
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
İdari para cezalarında taksit dönemi
İdari para cezalarında taksit dönemi
Kiralık ev sorunu barınma krizine döndü
Kiralık ev sorunu barınma krizine döndü
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan Soylu: Erzurum'da provokasyonu yapan İmamoğlu'dur
Bakan Soylu: Erzurum'da provokasyonu yapan İmamoğlu'dur
Yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemi rekor katılımla tamamlandı
Yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemi rekor katılımla tamamlandı
İstanbul'da ortalama kira 13 bin lirayı aştı
İstanbul'da ortalama kira 13 bin lirayı aştı
Sağlık-Sen: Kapsamlı bir kamu maaş reformu elzemdir, kaçınılmazdır
Sağlık-Sen: Kapsamlı bir kamu maaş reformu elzemdir, kaçınılmazdır
'Depremzede öğrencilere üniversitelerde ek kontenjan ayrılacak'
'Depremzede öğrencilere üniversitelerde ek kontenjan ayrılacak'
Ak Partili Dağ, Temmuz zammı için oran verdi
Ak Partili Dağ, Temmuz zammı için oran verdi
YÖK, sosyal medya üzerinden üniversite gençliğinin sorularını yanıtlayacak
YÖK, sosyal medya üzerinden üniversite gençliğinin sorularını yanıtlayacak
Erdoğan: Galeyana gelmeyin, tepkinizi sandıkta gösterin
Erdoğan: Galeyana gelmeyin, tepkinizi sandıkta gösterin
Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu
Liderlerin oy kullanacağı yerler belli oldu
MSB: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki görüşme İstanbul'da yapılacak
MSB: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki görüşme İstanbul'da yapılacak
'Doğal gaz rezervi toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı'
'Doğal gaz rezervi toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı'
Bakan Bozdağ'dan 'Erzurum' açıklaması: Hukuk yapılması gerekenleri yapıyor
Bakan Bozdağ'dan 'Erzurum' açıklaması: Hukuk yapılması gerekenleri yapıyor
Ana sayfaHaberler Terör

Tutuklu veya ihraç FETÖ üyelerine yardım hazırlığında bulunan 5 şüpheli tutuklandı

Tutuklanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, cezaevinde tutuklu bulunan veya mesleklerinden ihraç edilen örgüt üyelerine dağıtılmak üzere hazırlanan 9 bin 855 dolar, 2 bin 315 avro, 11 bin 865 lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 14:33, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 14:49
Yazdır
Tutuklu veya ihraç FETÖ üyelerine yardım hazırlığında bulunan 5 şüpheli tutuklandı

Kırşehir merkezli 3 ilde, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün finans yapılanması ile örgüt üyelerine maddi destekte bulunanların deşifre edilmesine yönelik Kırşehir, Ankara ve İstanbul'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda M.Ö, İ.E.Ö, S.V.Ö, M.F.K, A.B.A, S.S.K, M.S.E, H.S, H.T. ve M.İ.Ö. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, cezaevinde tutuklu bulunan veya mesleklerinden ihraç edilen örgüt üyelerine dağıtılmak üzere hazırlanan 9 bin 855 dolar, 2 bin 315 avro, 11 bin 865 lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen M.İ.Ö, İ.E.Ö, H.S, M.Ö. ve H.T, hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler emniyette ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber