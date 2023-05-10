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Kılıçdaroğlu'nun kayınbiraderi Prof. Dr. Özdağ'ın cenazesi Eskişehir'de defnedildi

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun, Eskişehir'de tedaviye alındığı hastanede 74 yaşında vefat eden ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ'ın cenazesi toprağa verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 14:48, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 14:49
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Kılıçdaroğlu'nun kayınbiraderi Prof. Dr. Özdağ'ın cenazesi Eskişehir'de defnedildi

Hüseyin Özdağ'ın cenazesi, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'ne getirildi.

Cemevinde düzenlenen cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ın ailesi ile yakınlarının yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ulu, Eskişehir Hacıbektaş-i Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın ile çok sayıda kişi katıldı.

Özdağ'ın cenazesi, törenin ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Bir süredir Alzheimer tedavisi gören, dün kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde zatürre ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Hüseyin Özdağ, emekli olduğu 2017 yılına kadar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde bölüm başkanlığı ve öğretim üyeliği görevlerinde bulunmuştu.

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