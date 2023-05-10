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'Uyuşturucuyla mücadelede bütün dünya ülkeleri, Türkiye'yi rehber alacaklardır'

"Uyuşturucuyla yapmış olduğumuz mücadelede bütün dünya ülkeleri, Türkiye'yi rehber alacaklardır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 14:49, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 14:50
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'Uyuşturucuyla mücadelede bütün dünya ülkeleri, Türkiye'yi rehber alacaklardır'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucuyla yapmış olduğumuz mücadelede bütün dünya ülkeleri, Türkiye'yi rehber alacaklardır." dedi.

Fatih'te bir otelde düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" seminerinde konuşan Soylu, uyuşturucu konusuna sadece bir devlet bakanı sorumluluğuyla değil bir baba hassasiyetiyle de yaklaştığını ifade etti.

Türkiye'nin tüm illerinde Narko timlerinin kurulumunu tamamladıklarını dile getiren Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"2016'da eroin yakalamalarının yüzde 24'ü Ağrı, Van, Hakkari illerinde yakalanıyordu, şimdi bu oran yüzde 76'ya çıktı. İhbarlara çok önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın kimliği gizli şekilde uyuşturucu ihbarı yapabilmesi için 'Uyuma' adlı bir cep telefonu uygulaması geliştirdik. Şu ana kadar 53 bin 765 ihbar gelmiş.

Metruk binalarla ilgili ciddi bir mücadelemiz var. Sadece bu yıl tespit ettiğimiz metruk bina sayısı 1664'tür. 91 bin 796 metruk binayı yıktık, 14 bin 641 tanesinin metrukluğunu giderdik. Türkiye'de eş zamanlı 2 tane huzurlu sokaklar ve narkotik uygulaması yaptık. Bir de geçen yıl başlattığımız Kökünü Kurutma Operasyonu serimiz var. Dün İzmir'de 54'üncüsünü gerçekleştirdik. Bu operasyon serisinde de hem madde yakalaması hem de tedarik zincirini kırmayı hedefliyoruz."

Soylu, uyuşturucu bağımlısı çocukların annelerinin söylediği en önemli meselenin, resen tedavi ve rehabilitasyon olduğunu ifade etti.

Eskiden resen tedavinin mümkün olmadığına, kişi istemediğinde tedavi yapılamadığına dikkati çeken Soylu, "Anneler ve babalar bana bir şey söylediler. Dediler ki, 'Ya çocuğumuzu tedavi ettirin ya da hapse koyun. İkisinden biri çünkü biz bu çocuğu kurtaramıyoruz.' Bugün resen tedavi doktor raporuyla beraber, hakimin vereceği karara kanunen bağlanmıştır." şeklinde konuştu.

Seminere katılan annelere seslenen Soylu, şu ana kadar takdir edilecek büyük bir mücadeleyi ortaya koyduklarını vurguladı.

Soylu, daha güçlü adımların altına imza atacaklarını ifade ederek, "Uyuşturucuyla yapmış olduğumuz mücadelede bütün dünya ülkeleri, Türkiye'yi rehber alacaklardır. Bu sizin sayenizde olacak." diye konuştu.

Programda, annelere, uyuşturucu maddenin tanımı, çeşitleri, zararları, gençlere ulaştırılma yolları ve polisin operasyonları anlatıldı.

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