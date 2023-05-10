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Özel okulun yüzde 65'ten fazla zam talebine mahkemeden tedbir

Antalya 1. Tüketici Mahkemesi, özel okul ücretine yüzde 65 zam yapmalarına rağmen kayıtları yenilenmeyen iki öğrencinin kayıtlarının yenilenmesine karar verdi- Avukat Berk Selçuk:- "Yargının verdiği bu karar, kanun ve yönetmeliklere uymayan özel okulların aleyhine emsal niteliktedir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 14:51, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 14:52
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Özel okulun yüzde 65'ten fazla zam talebine mahkemeden tedbir

Antalya 1. Tüketici Mahkemesi, özel okul ücretine yüzde 65 zam yapmalarına rağmen, okulun daha fazla zam talebiyle kayıtları yenilenmeyen iki öğrencinin kayıtlarının yenilenmesine kararlaştırdı.

Antalya'da özel bir okulda eğitim gören iki öğrencinin velisi olan M.T.G. 2023-2024 yılı eğitim öğretim yılı için, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlendiği şekilde, okul ücretini yüzde 65 zamlı olarak okulun hesabına yatırdı.

Okul ise ilkokul çağındaki çocuk için 106 bin, ortaokul çağındaki çocuk için 94 bin lira olmak üzere, yüzde 65'den fazla zam talep ederek öğrencilerin kayıtlarını yenilemedi.

Yasal olarak özel okul kayıtlarının mayıs ayı sonuna kadar yenilenmesinin gerekmesi nedeniyle M.T.G, çocuklarının kaydının silinmesi durumunda eğitim öğretimden geri kalacakları için ihtiyati tedbir kararı için Antalya 1. Tüketici Mahkemesi'ne dava açtı.

Antalya 1. Tüketici Mahkemesi, aldığı kararda, Milli Eğitim Bakanlığınca 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için özel öğretim kurumlarının bir önceki yıla göre artış oranının yüzde 65 olarak belirlendiğini belirterek, bu artış oranındaki ücretinde öğrencilerin velisi tarafından okulun hesabına yatırıldığı ifade edildi.

Mahkeme, öğrencilerin okul kaydının tedbiren yenilenerek eğitimlerine kaldıkları yerden devamına karar verdi.

- Mahkemeden emsal karar

Müşteki avukatı Berk Selçuk, özel okulların ücretlerine etüt gibi ek hizmetleri bahane ederek yüksek miktarlarda zam yaptıklarını söyledi.

Selçuk, velilerin artık buna isyan etme noktasına geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu konuda yasalar çok açık. Etüt gibi ek hizmetler zorunlu tutulamayacağı gibi aynı zamanda yüzde 65'ten fazla zam yapılamaz. Tüm bu yasal düzenlemelere karşı yüzde 65'lik bir zamla okul kaydını yenilemeyen özel okula karşı mahkemeden tedbir talebinde bulunduk. Mahkeme talebimizi kabul ederek yüzde 65'ten fazla artış yapılamayacağı ve aynı zamanda etüt zorunlu tutulamayacağı için çocuklarımızın okul kaydının tedbiren yenilenmesine karar verdi. Yargının verdiği bu karar, kanun ve yönetmeliklere uymayan özel okulların aleyhine emsal niteliktedir."

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