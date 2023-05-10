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Kamu işçilerine zam haricinde başka hangi hakları verildi?

Kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin zam oranı belli oldu. En düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya yükseldi. İlk 6 ay için yüzde 45 zamda anlaşmaya varıldı. Peki, kamu işçilerine başka hangi hakları verildi, diğer 6 ay için ne kadar zam alacaklar?

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 16:11, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 16:13
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Kamu işçilerine zam haricinde başka hangi hakları verildi?

Binlerce kamu işçisinin merakla beklediği zam oranı belli oldu.

Taban ücret 15 bin lira oldu. İlk 6 ay için yüzde 45 zam yapıldı.

"İşçilerin brüt maaşı 21 bin 750 liraya çıktı"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, yapılan zam oranlarıyla kamu işçilerinin taban aylıklarında yüzde 107 civarında bir artış yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"700 bin kamu işçisinin yaklaşık 362 bini taban ücret alıyorlardı. En düşük kamu işçisinin ücreti net 18 bin lira civarına yükseldi. Böylelikle işçilerin brüt maaşı 21 bin 750 liraya çıktı. Yani burada taban aylığı alanlardaki zam oranı yüzde 107 civarında oldu."

"Fazla çalışma konusunda yüzde 70'lik bir dilim getirildi"

İkinci 6 ay için yüzde 15 artı enflasyon farkı, üçüncü ve dördüncü 6 ay için ise yüzde 10 artı enflasyon farkı ödenecek.

Sosyal haklarda ve ek ödemelerde de artışa gidildi.

Zengin, ek protokolde şehit yakınları, gaziler ve terör mağdurlarının da ücretlerine yüzde 10'luk ilave zam yapılması kararlaştırıldığını, fazla çalışma konusunda da yüzde 70'lik bir dilim getirildiğini aktardı.

"Protokolde tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren maddeler yer aldı"

Gece çalışanların ücretlerinin de yüzde 8 zamlı ödenmesine karar verildi. Çerçeve protokolde kamu çalışanlarının tamamını ilgilendiren maddeler de yer aldı.

Zengin konuya ilişkin şu bilgilere yer verdi:

"Bunlardan birisi daha önce 696 sayılı KHK ile kadroya geçen taşeron işçilerin kapsam dışı kalanlarla ilgili kamu kurum kuruşlarının çalışma yapacağına dair bir madde yer aldı."

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