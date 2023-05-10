TRT: Bu seçimlere önceki seçimlerden farklı bir hazırlık yapmadık

TRT'den yapılan açıklama şu şekilde;

Kamuoyu Açıklaması

14 Mayıs 2023 Pazar günü, Demokrasi Şöleni olarak kabul ettiğimiz her seçimde olduğu gibi, tüm Türkiye, bir kez daha yeni bir şölene şahit olacağız.

14 Mayıs günü, siyasi partiler kadar medya kuruluşları için de tatlı rekabetin yaşandığı bir gün olacaktır.

Uzun yıllara dayanan deneyime sahip TRT Kurumunun güçlü kadroları, seçim günü ve sonrası özel yayınlar ile sonuçları izleyicilere aktarmak için hazırlıklarını titizlikle sürdürmektedir.

Bu seçimlerde de yine en hızlı ve en doğru bilgiye ve oy oranlarına, anlaşılır grafiklerle TRT ekranlarından ulaşılacak.

TRT, bu seçimlere önceki seçimlerden farklı bir hazırlık yapmamıştır.

TRT'nin seçime yönelik tüm hazırlıkları, Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri Dairesi Başkanlığı'nın 2018 seçimlerinde ve daha önceki seçimlerde olduğu gibi grafik yazılımlarını ve tasarımlarını hazırlayan tecrübeli TRT personeli tarafından, Kurumun kendi imkanları ile şeffaf bir şekilde hazırlanmış, ihtiyaç duyulmadığı için Kurum dışından yazılım veya teknik donanım da temin edilmemiştir.

"Özel Ekip" ve "Özel Alan" oluşturulması gibi bir durum ise asla söz konusu değildir.

Hal böyle iken; gazeteci kökenli bazı isimlerin mesleklerine yakışmayacak bir yaklaşımla Kurumumuzu karalaması, bizler açısından üzüntü vericidir.

TRT'nin 60 yıla yaklaşan köklü birikiminin yansımaları, seçim yayınlarında kendini en üst düzey yayıncılıkla gösterecektir.

Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT, 14 Mayıs seçimlerinde diğer tüm televizyon kanallarıyla rekabet halinde olacak ve AA'nın tüm abonelerine geçeceği sandık sonuçlarını en hızlı biçimde izleyiciye yorumsuz şekilde yansıtacaktır.

Asılsız iddiaları pervasızca ortaya atan isimler ise her zaman olduğu gibi kasıtlı ve hayal ürünü iftiralarının altında kalacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

