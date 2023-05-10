Büyük İstanbul Mitingi için metro ile gelen Hüseyin dedeye Togg sürprizi

YSK'dan 'oy pusulası ve zarftaki leke veya mürekkep izi' başvurusuna cevap
YSK'dan 'oy pusulası ve zarftaki leke veya mürekkep izi' başvurusuna cevap
Masrafsız %0 Faizli 20.000 TL!
Masrafsız %0 Faizli 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Türkiye F-16'larını özgürleştiriyor
Türkiye F-16'larını özgürleştiriyor
Sıcak hava ne zaman gelecek?
Sıcak hava ne zaman gelecek?
İkinci elde talep yüzde 100'ün üzerinde arttı
İkinci elde talep yüzde 100'ün üzerinde arttı
Muharrem İnce'nin iki ildeki programları sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu
Muharrem İnce'nin iki ildeki programları sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu
Kılıçdaroğlu'ndan DW'ye demeç: Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakacağız
Kılıçdaroğlu'ndan DW'ye demeç: Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakacağız
Kamu işçilerine zam haricinde başka hangi hakları verildi?
Kamu işçilerine zam haricinde başka hangi hakları verildi?
Seçim sonuçlarının GAMER'e kaydedilmesi kararını YSK yasakladı
Seçim sonuçlarının GAMER'e kaydedilmesi kararını YSK yasakladı
Memur-Sen kamuda engelli istihdamının artırılmasını istedi
Memur-Sen kamuda engelli istihdamının artırılmasını istedi
Özel okulun yüzde 65'ten fazla zam talebine mahkemeden tedbir
Özel okulun yüzde 65'ten fazla zam talebine mahkemeden tedbir
'Kontenjan açmadığımız engelli öğretmen adaylarına başvuru hakkı veriyoruz'
'Kontenjan açmadığımız engelli öğretmen adaylarına başvuru hakkı veriyoruz'
Memur maaşları ne kadar artacak?
Memur maaşları ne kadar artacak?
'Milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgür anayasaya kavuşmak istiyoruz'
'Milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgür anayasaya kavuşmak istiyoruz'
MİT PKK'nın kurye sorumlusunu operasyonla etkisiz hale getirdi
MİT PKK'nın kurye sorumlusunu operasyonla etkisiz hale getirdi
Otogarlarda seçim hareketliliği: Yoğunluk arttı, ek seferler konuldu
Otogarlarda seçim hareketliliği: Yoğunluk arttı, ek seferler konuldu
Türkiye sandık başına gidiyor: İşte seçim sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
Türkiye sandık başına gidiyor: İşte seçim sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesine 60 öğrenci alınacak
Türkiye'nin ilk havacılık ve uzay lisesine 60 öğrenci alınacak
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı
İdari para cezalarında taksit dönemi
İdari para cezalarında taksit dönemi
Kiralık ev sorunu barınma krizine döndü
Kiralık ev sorunu barınma krizine döndü
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan Soylu: Erzurum'da provokasyonu yapan İmamoğlu'dur
Bakan Soylu: Erzurum'da provokasyonu yapan İmamoğlu'dur
Yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemi rekor katılımla tamamlandı
Yurt dışındaki vatandaşların oy verme işlemi rekor katılımla tamamlandı
İstanbul'da ortalama kira 13 bin lirayı aştı
İstanbul'da ortalama kira 13 bin lirayı aştı
Sağlık-Sen: Kapsamlı bir kamu maaş reformu elzemdir, kaçınılmazdır
Sağlık-Sen: Kapsamlı bir kamu maaş reformu elzemdir, kaçınılmazdır
'Depremzede öğrencilere üniversitelerde ek kontenjan ayrılacak'
'Depremzede öğrencilere üniversitelerde ek kontenjan ayrılacak'
Ak Partili Dağ, Temmuz zammı için oran verdi
Ak Partili Dağ, Temmuz zammı için oran verdi
YÖK, sosyal medya üzerinden üniversite gençliğinin sorularını yanıtlayacak
YÖK, sosyal medya üzerinden üniversite gençliğinin sorularını yanıtlayacak
Erdoğan: Galeyana gelmeyin, tepkinizi sandıkta gösterin
Erdoğan: Galeyana gelmeyin, tepkinizi sandıkta gösterin
Ana sayfaHaberler Yaşam

Büyük İstanbul Mitingi için metro ile gelen Hüseyin dedeye Togg sürprizi

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Büyük İstanbul Mitingi için metronun merdivenlerini yürüyerek çıkarken görüntülenen Hüseyin Bayraktar'ı ziyaret etti. Başkan Bahadır, Bayraktar'ı Togg'a bindirip gezdirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 17:47, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 18:21
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Geçtiğimiz günlerde AK Parti tarafından düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'ne katılabilmek için metronun merdivenlerini yürüyerek çıkarken görüntülenen Hüseyin Bayraktar' (85) mitingden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cep telefonunu ile görüntülü aramıştı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bayraktar'ı ziyaret etti. Bahadır, belediyeye ait yerli otomobil Togg'a bindirdiği Bayraktar'ı gezdirdi. Bahçelievler'de Togg'a binip gezen ilk vatandaş ise Hüseyin Bayraktar oldu. Başkan Bahadır, Hüseyin Bayraktar'ı cuma günü Cumhurbaşkanı ile görüştüreceğini söyledi.

Hüseyin Bayraktar, "Yürüyen merdiven çalışmıyordu. Ben de yürüyerek çıktım merdivenleri. Buradan metroya bindim. Daha sonra ben mitinge giderken genç biri de koluma girdi. Mitinge 1 milyon 800 bin kişi katılmış. Mitingde cumhurbaşkanımızı göremedim ama dinledim. Cumhurbaşkanı beni telefon ile aradı" dedi.

Togg ile gezdirilen Bayraktar, "Araba çok güzel. Allah daha iyisini yaptırır inşallah. Daha önce bir araba firmasında çalıştım. Daha güzeli olacak inşallah. Türkiye daha önce araba üretmeye teşebbüs etti ama yaptırmadılar. Bırak arabayı uçağı da yaptırmadılar" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber