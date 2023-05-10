İkinci elde talep yüzde 100'ün üzerinde arttı

Kurdaki ileri yönlü hareketler ve sıfır kilometre araç tedarikindeki problemler, ikinci el araçlara olan talebi artırmaya devam ediyor. Seçimin ardından araç fiyatlarının artacağı öngörüsü, sektör temsilcileri tarafından paylaşılırken tüketici nezdinde otomobil talebi son bir haftada yüzde yüzün üzerinde artış gösterdi.

Oto ekspertiz tarafında sirkülasyonun bir haftalık süreçte iki katından fazla arttığına dikkat çeken Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, panik alım-satımın tüketici tarafında yoğun şekilde gözlendiğini söyledi.

'Araca ihtiyacı olan mutlaka alsın'

Talebin olağanüstü seviyede arttığını ifade eden Emre, "Fiyatların seçim sonrası yükseleceği öngörüsü tüketici genelinde hakim olduğundan şu an panik alım-satımlar üst seviyede. Bir aracı olan farklı bir araç almak için satıyor, olmayan fiyat artışı endişesiyle alıyor. Sıfır araç tarafında çoğu markanın tedariki seçim sonrasına bıraktığı bilgisini alıyoruz.

Daha ulaşılabilir olduğu için ikinci el gözde durumda. Şu an ikinci el araç piyasasında alım-satım yapanlar çoğunlukta, ancak otomobile ihtiyacınız varsa mutlaka bugünlerde satın alın. Bu talep fiyat artışlarını da tetikleyecek." açıklamasını yaptı.