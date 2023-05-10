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Bakan Soylu'dan konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki göstererek "Siz laftan anlasaydınız, bu ülkede 50 yıldır, iktidar olurdunuz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 18:20, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 18:20
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Bakan Soylu'dan konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki

Seçim çalışmalarına devam eden İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, Eminönü Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Bakan Soylu'ya Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, partililer ve vatandaşlar eşlik etti.

"Bu ülkenin dağlarında 29 Ekim 2023 tarihinde bir terörist kalmayacak"

Terörle mücadele mesajı veren Bakan Soylu, "Bu gece Diyarbakır Lice'de bir operasyon başlattık. 85 terörist vardı, sayı 84'e düştü. Şimdi 3 tane daha teröristin peşindeler. Bu ülkenin dağlarında 29 Ekim 2023 tarihinde bir terörist kalmayacak" dedi.

"İktidara geldiğiniz İstanbul'da 4 yıldır bir şey yaptığınız yok"

Konuşma yaptığı esnada müzik açan CHP standına tepki veren Bakan Soylu, "Siz laftan anlasaydınız, bu ülkede 50 yıldır, iktidar olurdunuz. Laftan anlamıyorsunuz ki? Sizin ağababalarınız Mecliste benimle baş edemedi. Ağababalarınız hepsini gereken her şeyle karşıladık. Laftan anlamıyorsunuz. Siz milletin değerlerinden anlamıyorsunuz ki ayıp ediyorsunuz, yazık ediyorsunuz. Demokrasiye, milleti dinlemeye tahammülünüz yok. İktidara geldiğiniz İstanbul'da 4 yıldır bir şey yaptığınız yok" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından otobüsten inen Bakan Soylu, Mısır Çarşısı'na girerek esnafları ziyaret etti.

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