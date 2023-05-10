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Bakan Çavuşoğlu: Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'daki 4'lü Suriye toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Suriyelilerin güvenli şekilde dönüşü de görüşüldü." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 20:40, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 21:26
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da yapılan Türkiye, İran, Rusya ve Suriye dışişleri bakanları toplantısının ardından Antalya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

4'lü dışişleri bakanları toplantısının yapıcı ve verimli geçtiğini belirten Çavuşoğlu, sürecin tarafları olarak Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteklerini bir kez daha yinelediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, terör örgütleri PKK, YPG ve DEAŞ'a yönelik mücadelede tam bir görüş birliği olduğuna dikkati çekerek, toplantıda 2254 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı uyarınca siyasi sürecin ilerletilmesini vurguladıklarını aktardı.

İnsani konularda işbirliğinin öneminin altını çizen Çavuşoğlu, sadece bu 4 ülke arasında değil uluslararası toplumla da BM başta olmak üzere işbirliğinin önemine vurgu yaptıklarını dile getirdi.

Çavuşoğlu, sığınmacıların güvenli ve onurlu şekilde geri dönüşleri için gerekli altyapının birlikte hazırlanmasına yönelik hususları da ele aldıklarını belirterek, Türkiye olarak bu sürecin ön koşulsuz ve iyi niyetle sürdürülmesinden yana olduklarına dikkati çekti.

Sürecin somut adımlarla ileriye taşınabileceğini dile getiren Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Başlattığımız bu süreç, Suriye'deki ihtilafın çözümüne de katkı sağlamalı. Bu nedenle siyasi sürecin ilerlemesine ve ulusal uzlaşının önünün açılmasına büyük önem veriyoruz. Ayrıca terör unsurlarının tamamen ortadan kaldırılması için özellikle istikrar ortamının da yaratılması gerekiyor. Şöyle de söyleyebiliriz; istikrar ortamı için de aslında terörün ortadan kaldırılması gerekiyor. Esas kastettiğimiz burada, içerdeki oluşacak istikrarın da terörle mücadeledeki işbirliğimize katkı sağlaması."

- "Kurulacak komite kısa süre içinde bir araya gelecek"

Çavuşoğlu, Moskova'daki görüşmelerde yine üst düzey temasların ve teknik toplantıların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını söyleyerek, "Bugünkü toplantıda ayrıca somut bir unsur olarak bir yol haritası hazırlanması ve sürecin aşamalı şekilde ilerletilmesi için dışişleri bakan yardımcıları ve ilgili kurumların katılımıyla, Milli Savunma Bakanlığı ve İstihbaratı kastediyoruz burada, bir komite oluşturulmasına karar verdik. Bu komitenin de en kısa sürede bir araya gelmesi öngörülüyor." diye konuştu.

Moskova ziyaretinde ikili görüşmeleri de olduğunu aktaran Çavuşoğlu, toplantı başlamadan önce Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelerek Suriye'yle ilgili kısa bir görüş alışverişinden sonra gündemdeki ikili konuları ele aldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Lavrov ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarını anlatarak, özellikle Ukrayna'daki durumu değerlendirdiklerini ifade etti.

- Tahıl anlaşması da görüşüldü

Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki son gelişmeleri de ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, İstanbul tahıl anlaşmasının da görüşmenin başlıklarından biri olduğunu söyledi.

Bugün İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM olarak bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve bu toplantının yarın da devam edeceğini kaydeden Çavuşoğlu, toplantıya Türkiye ve Rusya'dan dışişleri bakan yardımcıları ve milli savunma bakan yardımcılarının, Ukrayna'dan da altyapı bakan yardımcısının katılacağını bildirdi.

Çavuşoğlu, söz konusu toplantıdan olumlu netice almayı umduğunun altını çizerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) son noktada Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile de görüşerek, bu uzatmayı, aslında 2 aylık uzatma olmuştu, en az 2 ay daha uzatılması konusunda netice alabileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Moskova'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştüklerini belirten Çavuşoğlu, bu görüşmede de ikili ilişkileri, bölgesel konuları, Azerbaycan-İran ilişkileri, İran ile Suudi Arabistan arasında başlayan normalleşme, nükleer anlaşma konusundaki son gelişmeleri ele aldıklarını anlattı.

Çavuşoğlu, Antalya'daki seçim çalışmalarını devam ettireceğini belirterek, gençlerle bir araya gelerek dış politika konularını görüşeceklerini kaydetti.

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