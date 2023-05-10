Bursa, Ankara ve İstanbul'a YHT ile yakınlaşacak

Yenişehir-İnegöl Yolu'ndaki Bursa Yüksek Hızlı Tren (YHT) şantiyesini ziyaret eden Bakan Varank'a Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Süleyman Çelik eşlik etti. Ziyaret sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün ile Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu da Bakan Varank'a yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Bursa için çok önemli ve değerli olan Bursa kamuoyunun yıllardır beklediği YHT projesinde hangi aşamadayız, arkadaşlarımız neler yapıyor, bunu kontrol etmek, kamuoyuna gerekli açıklamaları ve bilgilendirmeleri yapmak üzere Yenişehir'deyiz. Uzun yıllardır Bursa'nın YHT ile ilgili bir beklentisi vardı. Farklı sıkıntılar sebebiyle sürelerde geri kaldığımızın farkındayız. Özellikle son dönemde bu işi bitirebilmek, Bursa'nın yıllardır hasretle beklediği YHT projesine kavuşturabilmek için büyük bir gayret gösteriyoruz" dedi.

"2024'te testlere başlanacak"

"Yenişehir'de zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Osmaneli-Bursa hattındaki 106 kilometrelik hızlı tren hattında çalışmalar son sürat devam ediyor" ifadelerini kullanan Bakan Varank, "Hedefimiz, 2024 sonunda burada testlere başlanması. Testlerin başlanmasıyla birlikte de artık 2025 yılı içerisinde vatandaşlarımızın YHT'ye kavuşup Ankara'ya ve İstanbul'a YHT ile gidebilmeleri hedefimizi tutturacağımıza inanıyoruz. Büyük bir gayretle arkadaşlarımız çalışıyor. Çok önemli bir hususu oluşturan tünellerle ilgili çalışmalarda büyük sıkıntılara rağmen artık sona yaklaşmış durumdayız. Zemin iyileştirmelerinde sona yaklaşmış durumdayız. Sahada 800'ün üzerinde iş makinesi bilfiil çalışıyor. Müteahhidimiz burada. 7/24 burayı takip ediyor. Emekçi kardeşlerimiz bu işi tamamlamak için büyük mücadele veriyor. Valimiz, kaymakamımız burada. Onlar da günlük bilgi alıyorlar" diye konuştu.

"Proje bittiğinde İstanbul-Bursa arası trenle 2 saat 15 dakika, Ankara-Bursa arası trenle 2 saat 15 dakika olacak"

Osmaneli-Bursa arasındaki YHT hattını 106 kilometrelik kısmının ilk testlerinin 2024 sonunda, vatandaşları YHT'ye 2025'te bindirecek şekilde planlamaların yapıldığını belirten Varank, şunları kaydetti:

"Bursa'dan sonra Bandırma'ya kadar devam edecek hatla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Bursa içinde kurulacak istasyonlarla ilgili, bağlantılarla ilgili fizibilite ve etüt çalışmaları devam ediyor. YHT'yi tamamladığımızda Bursalı hemşerilerimiz büyük bir konfora kavuşacak.

Ben de yeni Bursalı olarak bunu sonuna kadar takip edeceğiz. Projeyi, arkadaşlarımızla birlikte Bursa'ya kazandırmak için ben de takipçisi olacağım. Bu proje bittiğinde İstanbul-Bursa arası trenle 2 saat 15 dakika, Ankara-Bursa arası trenle 2 saat 15 dakika olacak. 'Bursa, Ankara'ya en uzak şehir.' diye Bursa kamuoyunda kullanılan bir tabir vardı. Onu düzelteceğiz. Aslında biz Ankara'yı Bursa'ya yaklaştıracağız. Bursa, merkez şehirlerimizden, marka şehirlerimizden bir tanesi. Bu sayede de İstanbul ve Ankara'yı Bursa'ya daha da yaklaştırmış olacağız."

"Yılda 30 milyon yolcu taşıyacak"

"Hem hızlı tren konforunu vatandaşlarımızla buluşturacağız aynı zamanda sanayisi güçlü Bursa'mıza tren hatlarıyla lojistik manada da ciddi bir imkana kavuşturmuş olacağız" diyen Bakan Varank, "Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim, kaza bela vermesin. İnşallah en güzel şekilde bu projeyi bitirelim. En güzel şekilde bu işi takip edeceğiz ve neticelendireceğiz. Bu projenin takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Bursa YHT; Bandırma-Bursa, Bursa-Yenişehir, Yenişehir-Osmaneli olmak üzere 201 kilometrelik 3 hattan oluşuyor. Bu 3 hat tamamlandığında 35,7 kilometre uzunluğunda 29 adet tünel, 7 adet istasyon, 8,3 kilometre uzunluğunda 15 adet viyadük ve 5 bin 383 metre uzunluğunda 35 adet köprü inşa edilmiş olacak. Bursa YHT, yıllık 30 milyon yolcu ve 59 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak.