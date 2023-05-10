Otogarda seçim hareketliliği: Ek seferler konuldu

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne sayılı günler kaldı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı da seçime hazırlanıyor.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, seçim için bazı firmaların ek seferler koyduğunu ve asıl yoğunluğun Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri yaşanacağını belirtti.

"DEPREM BÖLGESİNDE BÜTÜN OTOBÜSLER DOLDU"



İstanbul'dan şehir dışına çıkışlarda normal seferlerin dolduğu ve ilave seferlerin yapılmaya başlandığı belirtildi.

Ağırlıklı olarak deprem bölgesinde bütün otobüslerin dolduğunu belirten Yıldırım, "Deprem bölgesinde oy kullanacak olan insanlardaki hareket daha büyük. Daha çok ilave sefer almaya başladı" dedi.

"5-6 GÜNLÜK BİR YOĞUNLUK YAŞANACAK "



Şehir dışından gelenler arasında öğrencilerin de olduğunu belirten Yıldırım, şu şekilde konuştu:

"Siyasi partiler de seçmenleri taşımak için otobüs kiraladılar. O da biraz piyasayı etkiledi ama Perşembe, Cuma, Cumartesi gidişler dolu. Pazartesi, Salı, Çarşamba hatta Pazar akşamı da Anadolu istikametinden dönüşler olacak. Seçimle ilgili toplamda 5-6 günlük bir yoğunluk yaşanacak gibi görünüyor. Deprem bölgesine göç eden insanların yeniden oy kullanmak için memleketlerine gitmeleri deprem bölgesindeki seferleri etkiliyor."