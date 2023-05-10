'İstanbul - Antalya arasını 4 saat 45 dakikaya indirecek YHT yapılacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu NTV'den Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından ve sorulara verdiği yanıtlardan öne çıkanlar şöyle;

BOĞAZ'A ÜÇÜNCÜ TÜNEL PROJESİ

İstanbul'da şu anda yaklaışık 320 kilometre uzunluğunda bir raylı sistem ağı var. İstanbul ulaşım ana planı bunun 1100 kilometreye kadar çıkması gerektiğini bize söylüyor. Şehri yaşanılabilir hale getirmenin ana unsuru budur. Büyük İstanbul Tüneli'nin bulunduğu güzergah aslında şu anki Metrobüs güzergahıdır. Söğütlüçeşme'den başlar, Birinci Boğaz Köprüsü'nün altından geçerek, Gayrettepe'ye gelir ve Gayrettepe'de bunun istasyonu hazırdır şu anda. Biz Gayrettepe Havalimanı metrosunu yaparken, onun Gayrettepe istasyonununu Zincirlikuyu'da 70 metre derinlikte ve mevcut Garettepe Havalimanı İstasyonu'nun altında bunu dizayn ettik ve imalatlarını yaptık şu anda. Orada yolcu alışverişini direkt istasyon içerisinde yapabilecek. Söğütlüçeşme'den kalkan bir tren ister havalimanına gider isterse E-5'ten devam ederek Beylikdüzü'ne kadar gider. 28 kilometre uzunluğundadır. Uzunçayır'dan başlar, Boğazı geçtikten sonra Gayrette'den Mecidiyeköy'den Çağlayan'dan Edirnekapı'dan Zeytinburnu'ndan Bakırköy'e kadar gelir. Bakırköy'de şu anda mevcut istasyona entegre olur ve Beylikdüzü metrobüs hattıyla da entegre olacak.

Bu yıl içerisinde ihalesi yapılabilir. Günlük 1,3 milyon vatandaşımıza ev sahipliği yapacak. Bu güzergahta 6,5 milyon kişiye hizmet verecek bir güzergah olacaktır. Bu yapıldığı zaman metrobüs yoğunluğu da azalacaktır.

BU YIL HANGİ METRO PROJELERİ TAMAMLANACAK?

Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattının inşaatını tamamlamıştık. Bu yıl içerisinde bunun Kağıthane - Gayrettepe bağlantısını da bitiriyoruz. Yine bunun devamı olan İstanbul Havalimanı - Halkalı hattını da bu yıl içerisinde bitiriyoruz. O da 31 kilometre uzunluğunda mega bir proje olarak İstanbulluların hizmetine alınacak. Yine bunun Gayrette bağlantısını da bu yıl bitiriyor olacağız. 69 kilometre uzunluğunda Marmaray Halkalı'dan başlayıp, Başakşehir, Arnavutköy, İstanbul Havalimanı, Kağıthane Gayrettepe'ye uzanan devasal şehir içi raylı sistemden bahsediyoruz. Bu tamamlandığında Kağıthane'den hem Arnavutköy'e hem Başakşehir'e metro ile gitme imkanını bulacak.

Bakırköy sahilden Kirazlı'ya uzanan metro hattımızın çalışmaları devam ediyor. Bunu da yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz.

KANAL İSTANBUL PROJESİNDE SON DURUM

İstanbul boğazından geçiş için binlerce gemi geçecek. Kanal İstanbul'la boğaz gemi trafiği ve çevreye vereceği zararı azaltmış olacağız. Amacımız İstanbul Boğazı'nın güvenliğini de sağlamak. Burası alternatif bir su yoludur. Çevreci bir projedir. Ortalama bir geminin günlük bekleme maliyeti 100 bin dolar. Bu parayı vermemek için bekleyip vermemek için Kanal İstanbul'dan beklemeden geçecekler. Kanal İstanbul'la birlikte Karadeniz kıyısında Havalimanı'nın kuzeyinde dünyanın en büyük lojistik liamanlarından birini yapacağız. 400 milyon yük yerleştirme kapasitesine sahip bir limanı orada inşa edeceğiz. Biz büyük düşünüyoruz.

ANKARA - İSTANBUL ARASI SÜPER HIZLI TREN HATTI

Ankara - İstanbul hattına süper hızlı tren projesini hayata geçireceğiz. Ankara - İstanbul arası 80 dakikaya düşecek. Saatte 350 kilometre hız yapacak. Mevcut hızlı tren hattı devam edecek. Bu yıl süper hızlı tren hattının da ihalesini yapacağız.

ANKARA - TRABZON ARASI 4,5 SAATE İNECEK

Samsun'dan Sarp'a kadar hızlı tren projesini de hayata geçireceğiz. Karadeniz boydan boya demiryolu ile buluşacak. 513 kilometre uzunluğundaki bu proje bittiğinde Trabzon - Sarp arası 70 dakika, Trabzon - Samsun arası 2 saat ve Trabzon -Ankara arası ise 4, 5 saate inecek.

İSTANBUL - ANTALYA ARASI HIZLI TREN

İstanbul - Antalya arası 714 kilometre 4 saat 45 dakikaya inecek. İstanbul - Eskişehir arası zaten mevcut hattımız. Ve Eskişehir'den Kütahya, Afyonkarahisar Isparta Burdur'dan Antalya'ya ineceğiz. 2 saat 15 dakikada 347 kilometrelik Eskişehir - Antalya arasını almış oluyoruz. Bu da şu an inşaatı devam eden Ankara İzmir hattında da Afyonkarahisar'da entegre olacak.