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'Erdoğan HDP'nin belediyelerinden rahatsızım dedi, hepsini görevden aldık'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ben İçişleri Bakanı oldum. Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. 'Süleyman, ben bu Güneydoğu'daki HDP'nin, PKK'nın belediyelerinden rahatsızım. Çünkü bunlar çocukları alıp dağa götürüyorlar. Devletin vergilerini PKK'ya gönderiyorlar. Onlar da kurşun olarak bizim Mehmetçiğimize dönüyor. Bunları derhal görevden alacaksın.' dedi. İki gün geçti, hepsini görevden aldık." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 22:56, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 22:59
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'Erdoğan HDP'nin belediyelerinden rahatsızım dedi, hepsini görevden aldık'

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Gaziosmanpaşa'nın Yıldıztabya Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Tüm dünyanın Türkiye'deki seçime odaklandığına dikkati çeken Soylu, "Bu aziz millet pazar günü Atatürk Havalimanı'na gitti ve tarihin en büyük mitingiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında bir duruş sergiledi." diye konuştu.

Soylu, 29 Ekim 2023'te, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de terörist bırakmayacaklarını, Doğu ve Güneydoğu'yu huzur alanına çevirdiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Ben İçişleri Bakanı oldum. Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. 'Süleyman, ben bu Güneydoğu'daki HDP'nin, PKK'nın belediyelerinden rahatsızım. Çünkü bunlar çocukları alıp dağa götürüyorlar. Devletin vergilerini PKK'ya gönderiyorlar. Onlar da kurşun olarak bizim Mehmetçiğimize dönüyor. Bunları derhal görevden alacaksın.' dedi. İki gün geçti, hepsini görevden aldık."

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