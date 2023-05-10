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Bakan Dönmez yanıtladı: Yeni petrol müjdesi gelir mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şırnak'ta çalışıyoruz. Diyarbakır'dan bir haber alabiliriz, Adıyaman'da çalışmalarımız devam ediyor. Aramak gerekiyor. Bunların sayısını arttırdıkça ben inanıyorum ki üretimimiz artacak. Türkiye'nin her tarafını araştırmamız gerekiyor. Güneydoğu'da yeni rafineri planlayabiliriz. Lokasyona yakın olması önemli." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Mayıs 2023 23:07, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2023 23:10
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Bakan Dönmez yanıtladı: Yeni petrol müjdesi gelir mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT Haber özel yayınında gündeme dair soruları yanıtladı.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Eskişehir için yeni projeler

Eskişehir birçok ulusal markaya ev sahipliği yapıyor. Burası bir üniversiteler kenti. Sadece Eskişehirliler değil birçok gencimiz okumaya geliyor. Alıştıkları için iş imkanlarını değerlendiriyorlar. Bunun için teknolojik alanlara ağırlık vereceğiz.

Gerek lityumda gerek borda Eti Maden 1 milyar dolara yakın yatırım yapacak burada. Burası havacılık ve savunmanın da önemli merkezlerinden biri. Türkiye'nin ilk lokomotif fabrikası burada kurulmuş. Raylı sistemlerdeki araç ve ekipmanla ilgili önemli bir merkez haline getirmeyi düşünüyoruz.

Eskişehir sanayisiyle öne çıksa da tarımla da öne çıkan bir şehir. Tarımla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Gıda olmazsa olmazlarımızdan birisi. Tarım alanlarını değerlendirmemiz gerekiyor. Gençlerimizle ilgili istihdam ve kariyer ofisleri planlıyoruz.

Sanayimizin ihtiyaç duyduğu yetenekler için biraz daha gayret etmemiz gerekiyor. Mezun öğrencilerimize ilave yetenekler kazandırabilirsek sanayicilerimiz bunu değerlendirebilir. Yunus Emre'nin Nasreddin Hoca'nın Seyid Gazi'nin diyarı burası. Bu değerlerimizi yeni nesillere anlatabilmemiz gerekiyor.

Gabar'dan petrol müjdesi

Biz o bölgede çalışmaya 2018'de karar vermiştik. Daha önce o bölge şehit haberleriyle, gözyaşıyla anılıyordu. Mehmetçiğimizin son dönemdeki başarısı bizim o bölgede daha rahat çalışmamızı sağladı. Geçen sene Şehit Esma Çevik kuyusunu açıklamıştık. Bu da o bölgeye yakın bir yer. Orada 180 milyon varil vardı. Şimdi bu daha büyük. Şehit Aybüke Yalçın adını verdiğimiz kuyuda umutluyduk zaten. Ağır makinelerle çalışıyoruz. Sırtta, çantada gidecek makineler değil. Gitmeden önce yol açmamız gerekiyor. Bunlar tabi zaman alıyor. Kış gelince ara vermiştik. Martta imkan bulunca sondajı yapmaya başladık. Nisanda bu müjdeyi yakaladık.

3 yıla kadar 80 ila 100 kuyu açmayı planlıyoruz. İlk kuyudan elde edilen bilgiler sahadan 100 bin varil petrol alabileceğimiz yönünde. Biz geçtiğimiz yılı 65 bin varil ile kapattık. Ülke olarak 850 bin varil tüketimimiz var. Geçen sene iç ihtiyacımız yüzde 10'unu karşılıyor. İki saha da önümüzdeki 20-25 yıl üretim yapabilir. En kalitelisi en son keşfettiğimiz petrol oldu.

Pompaya her halükarda bu üretim arttıkça yansır. Elde edeceğimiz faydayı Hazine üzerinden denkleştirebilirsek yansıtabiliriz. Üretim arttıkça milletimize ve kurumlarımıza faydalı yansıyacak.

Yeni petrol müjdesi gelir mi?

Şırnak'ta çalışıyoruz. Diyarbakır'dan bir haber alabiliriz, Adıyaman'da çalışmalarımız devam ediyor. Aramak gerekiyor. Bunların sayısını arttırdıkça ben inanıyorum ki üretimimiz artacak. Türkiye'nin her tarafını araştırmamız gerekiyor. Güneydoğu'da yeni rafineri planlayabiliriz. Lokasyona yakın olması önemli.

Karadeniz gazı

Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi paylaşmıştı. Yaklaşık 40 milyar liraya yakın bir bedel. İnşallah yeni keşifler gelir. Karadeniz'de gaz arama çalışmalarımız devam ediyor. Amasra 1'i geliştireceğiz. Doğu Karadeniz'de de petrol emarelerine rastladık. Herkes bu bölgede doğal gaz bekliyor ama petrol müjdesi de gelebilir.

Ayın 20'sinden sonra sayaç okunmadı. Her bir abonemiz bir aylık faturasına bedel ödemeyecek.

Enerjide Türkiye Yüzyılı

Hem boru hatlarıyla petrolü getiriyoruz. Terminallerimizin kapasitesini artıyoruz. Gaz Ticaret Merkezi hem ticaretin hem de dağıtımın yapıldığı bir yer olacak. Önümüzdeki yıl Gaz Ticaret Merkezi'nden yurtdışına ihracat olabilir. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile bu konuda iş birliğindeyiz. Jeopolitik konumumuzu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz.

Türkiye birincil enerji kaynakları bakımından yüzde 70 dışarıya bağlı bir ülke. Bizim hedefimiz 5 yılda bu bağımlılığı yüzde 50'nin altına çekmek. Bu rakamları dışarıya ödemek yerine burada kalsın istiyoruz. Uzun vadeli nihai hedefimiz enerjide kendi kendimize yetebilmek. Akkuyu Nükleer Santrali'nin planlalamış olsaydık her yıl 7 milyar metreküp doğal gaz ithal etmek zorunda kalacaktık. Sadece konutlarımızda doğal gaz tüketmiyoruz. İş yerlerimizde de doğal gaz tüketiyoruz.

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