11 Mayıs 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Murat Kurum, Ümraniye'de Sivaslılar ile kahvaltıya, Gençlerle Scooter Yarışması'na, Esenler Dörtyol Meydanı'nda mitinge, İTO Aylık Meclis Toplantısı'na, Üsküdar'da taksiciler ile buluşmaya katılacak, Ataşehir'de iş insanları ile bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00/11.30/14.00/16.30/19.00/21.00)

2- İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Mardinliler Derneğinde kahvaltıya katılacak, ASKON Genel Merkezi'ni ziyaret edecek, Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde buluşmaya, Beyoğlu'nda muhtarlarla programa, Tophane'de buluşmaya, Şişli Kuştepe Mahalle Buluşması'na iştirak edecek, Sivas Çınarlı Vakfına ziyarette bulunacak.

(İstanbul/10.30/12.00/14.30/15.30/16.30/18.30/20.30)

3- Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, Kültür Sanat Merkezi'nde Okul Öncesi Eğitimi Değerlendirme Toplantısı'na, Engelliler Haftası Programı'na katılacak, Eğitim Araştırma Hastanesini, Devlet Hastanesini, fındık fabrikalarını ve esnafı ziyaret edecek.

(Ordu/10.00-17.00)

4- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Anadolu Kartalı 2023 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini, Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'nden takip edecek.

(Konya/10.00)

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ordu ve Tokat'ta, "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantılarına katılacak.

(Ordu/14.00/Tokat/17.00)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

(Denizli/12.00)

7- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Esenyurt sandık ve okul sorumlularıyla buluşacak, Bağcılar'da amatör spor kulüpleri yöneticileri ile bir araya gelecek.

(İstanbul/10.30/19.00)

8- Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Çukurova Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyecek, muzlu süt etkinliğine katılacak, gençlerle bir araya gelecek.

(Adana/09.30/10.40/11.10)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Bursa milletvekili adayı Mustafa Varank, toptancı halini ziyaret edecek, Bursa Gençlik ve Kadın Buluşması'na katılacak, Demirtaş Meydanı'nı ziyaret edecek.

(Bursa/08.00/16.00/21.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı Vahit Kirişci, muhtarlar buluşması ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu programına katılacak.

(Kahramanmaraş/10.00/12.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, basın toplantısı düzenleyecek, AK Parti Şalpazarı İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Şalpazarı mahalle muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirecek, Beşikdüzü mitingine iştirak edecek, AK Parti Düzköy İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Düzköy mahalle muhtarlarıyla toplantı yapacak, Düzköy Çayırbağı Mahallesi'ne ziyarette bulunacak.

(Trabzon/09.00/11.00/11.30/13.00/16.00/16.30/18.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.

(Ankara/10.00/14.30)

5- TÜİK, mart ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak, "Kent-Kır Nüfus İstatistikleri, 2022" adlı haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

6- Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce düzenlenen Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası'nın kapanış töreni, bakanlığın Akyurt'taki Köpek Eğitim Merkezi'nde büyükelçilik temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

(Ankara/14.00)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek, "Sosyal Medya Platformlarında Dezenformasyonla Uluslararası Mücadele Paneli" ile "Feryat Diyarbakır Anneleri Belgeseli" ön gösterimine katılacak.

(Ankara/10.00/19.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir milletvekili adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2023 yılında uluslararası organizasyonlarda madalya kazanan sporcularla "Şampiyonlar Buluşması" programında bir araya gelecek, Balçova Manisalılar Buluşması'na katılacak, Karşıyaka Spor Tesisleri Programı'na iştirak edecek, "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması"na katılacak.

(İzmir/12.00/18.00/19.30/21.00)

2- Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nin yarı finalinde, Juventus-Sevilla ve Roma-Bayer Leverkusen; UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin yarı finalinde ise Fiorentina-Basel ve West Ham-AZ Alkmaar ilk maçları yapılacak.

(Torino/Roma/Floransa/Londra/22.00)

3- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin final serisinde, Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet üçüncü maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.30)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5'incilik mücadelesinde, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta üçüncü ve son maçta karşılaşacak.

(Bursa/17.00)

5- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 37. hafta mücadelesinden Tarsus İdmanyurdu-Bayburt Özel İdare maçı yapılacak; TFF 3. Lig 2. Grup'ta 26. haftadan ertelenen maçta ise Armoni Alanya Kestelspor ile Turgutluspor mücadele edecek.

(Mersin/Antalya/15.00)

6- Hentbolda Erkekler Süper Lig Cemal Kütahya Sezonu'nun play-off 1. tur mücadelesinde, takımlar ilk maçlarda karşı karşıya gelecek.

7- Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesi öncesi takımların oyuncularının katılacağı basın toplantısı düzenlenecek.

(Bolu/13.00)