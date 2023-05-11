'14 Mayıs'tan sonra Türkiye'de yepyeni ufuklar yeni adımlar açılacak'

Bakan Özer'den 'okul öncesi eğitim' ücretleriyle ilgili açıklama
Bakan Özer'den 'okul öncesi eğitim' ücretleriyle ilgili açıklama
Ömür boyu aidatsız kredi kartı!
Ömür boyu aidatsız kredi kartı!
Sponsorlu İçerik
Site yönetim sektörü konut aidatlarında indirim bekliyor
Site yönetim sektörü konut aidatlarında indirim bekliyor
Bakan Koca'dan Kızılay Başkanı Kınık'a istifa çağrısı
Bakan Koca'dan Kızılay Başkanı Kınık'a istifa çağrısı
Altının gram fiyatı 1.273 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.273 lira seviyesinden işlem görüyor
Togg CEO'su Karakaş: Şu ana kadar 170'e yakın aracımızı teslim ettik
Togg CEO'su Karakaş: Şu ana kadar 170'e yakın aracımızı teslim ettik
Kapalıçarşı'da TL'den kaçış trafiği
Kapalıçarşı'da TL'den kaçış trafiği
Maaş artışı sonrası sosyal hak ve ikramiyeler de artıyor
Maaş artışı sonrası sosyal hak ve ikramiyeler de artıyor
Ömer Çelik duyurdu: Fahiş kiralarda radikal değişiklik olacak!
Ömer Çelik duyurdu: Fahiş kiralarda radikal değişiklik olacak!
Bakan Bilgin sinyali verdi! Mesai saatleri düşüyor
Bakan Bilgin sinyali verdi! Mesai saatleri düşüyor
HSK, kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı
HSK, kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı
Bakan Soylu'dan 'çipli ehliyet' açıklaması
Bakan Soylu'dan 'çipli ehliyet' açıklaması
Otogarda seçim hareketliliği: Ek seferler konuldu
Otogarda seçim hareketliliği: Ek seferler konuldu
Yurt dışında kullanılan oylar İstanbul Havalimanı'nda
Yurt dışında kullanılan oylar İstanbul Havalimanı'nda
YSK açıkladı: Lekeli oy pusulası geçerli sayılacak mı?
YSK açıkladı: Lekeli oy pusulası geçerli sayılacak mı?
Türkiye F-16'larını özgürleştiriyor
Türkiye F-16'larını özgürleştiriyor
Sıcak hava ne zaman gelecek?
Sıcak hava ne zaman gelecek?
İkinci elde talep yüzde 100'ün üzerinde arttı
İkinci elde talep yüzde 100'ün üzerinde arttı
Muharrem İnce'nin iki ildeki programları sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu
Muharrem İnce'nin iki ildeki programları sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu
Kılıçdaroğlu'ndan DW'ye demeç: Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakacağız
Kılıçdaroğlu'ndan DW'ye demeç: Kavala ve Demirtaş'ı serbest bırakacağız
Kamu işçilerine zam haricinde başka hangi hakları verildi?
Kamu işçilerine zam haricinde başka hangi hakları verildi?
Seçim sonuçlarının GAMER'e kaydedilmesi kararını YSK yasakladı
Seçim sonuçlarının GAMER'e kaydedilmesi kararını YSK yasakladı
Memur-Sen kamuda engelli istihdamının artırılmasını istedi
Memur-Sen kamuda engelli istihdamının artırılmasını istedi
Özel okulun yüzde 65'ten fazla zam talebine mahkemeden tedbir
Özel okulun yüzde 65'ten fazla zam talebine mahkemeden tedbir
'Kontenjan açmadığımız engelli öğretmen adaylarına başvuru hakkı veriyoruz'
'Kontenjan açmadığımız engelli öğretmen adaylarına başvuru hakkı veriyoruz'
Memur maaşları ne kadar artacak?
Memur maaşları ne kadar artacak?
'Milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgür anayasaya kavuşmak istiyoruz'
'Milli irade eliyle hazırlanmış sivil ve özgür anayasaya kavuşmak istiyoruz'
MİT PKK'nın kurye sorumlusunu operasyonla etkisiz hale getirdi
MİT PKK'nın kurye sorumlusunu operasyonla etkisiz hale getirdi
Otogarlarda seçim hareketliliği: Yoğunluk arttı, ek seferler konuldu
Otogarlarda seçim hareketliliği: Yoğunluk arttı, ek seferler konuldu
Türkiye sandık başına gidiyor: İşte seçim sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
Türkiye sandık başına gidiyor: İşte seçim sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
Ana sayfaHaberler Siyasi

'14 Mayıs'tan sonra Türkiye'de yepyeni ufuklar yeni adımlar açılacak'

"Allah nasip edecek, 14 Mayıs'tan sonra Türkiye'de yepyeni ufuklar, yepyeni pencereler, Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin önüne yepyeni adımlar açacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 07:25, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 07:34
Yazdır
'14 Mayıs'tan sonra Türkiye'de yepyeni ufuklar yeni adımlar açılacak'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah nasip edecek, 14 Mayıs'tan sonra Türkiye'de yepyeni ufuklar, yepyeni pencereler, Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin önüne yepyeni adımlar açacak.'' dedi.

Karadeniz Vakfınca, Sarıyer'de düzenlenen Trabzon Buluşması'na katılan AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, seçim öncesi dönemde sefer halinde olduklarını söyledi.

Soylu, "Bir taraftan öğleden itibaren Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bizimkiler teröristleri sıkıştırdılar. Birini aldılar, üçünün peşindeler. Onlarla iştigal ediyoruz. Diğer taraftan buradaki meseleye de bakmak istiyoruz.'' diye konuştu.

Bu ülkede 7 yıla yakın süredir İçişleri Bakanı olarak görev yaptığını anımsatan Soylu, terörle mücadele konusunda yapılan çalışmaları anlattı.

Soylu, şunları kaydetti:

"Elbette ki birilerinin ayağına basacağız. Elbette ki sözlerimiz bazen hırçın olacak, Karadeniz'in dalgaları gibi. Elbette ki kararlılığımızı ifade edeceğiz. Ama sonuca da hep beraber bakalım. Bu ülkede Doğu ve Güneydoğu'da gidilemeyen yollar, saat 4'ten sonra kapanan kepenkler vardı. Bugün sonuç şudur; bu ülkenin 81 vilayetinde hiçbirinden farkı olmayan bir Türkiye tablosu mevcuttur. Bir anne evladıyla İzmir'de nasıl geziyorsa, Şırnak'ta da Silopi'de de Diyarbakır'da da Lice'de de aynı şekilde gezmektedir. Geçmişte haraç verenler, haraç alanlar, ne haraç vermektedirler ne de haraç almaktadırlar. 9 yaşındaki çocukları dağa kaçıranlar bugün kaçıramamaktadırlar. Bu kadar açık ve berrak."

Soylu, ülkede 40 yıldır terörle uğraşıldığını ve teröre Eren Bülbül dahil binlerce şehit verildiğini söyledi.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neyin sorumluluğunu yaşadığımızı biliyoruz. Dağlarda 3 bin kişi vardı. Şimdi bugün bir tanesinin tepelenmesiyle beraber 84 kişi kaldı. Bu ülkede, Kuzey Suriye'de ve Kuzey Irak'ta niçin terör örgütünün varlığı olduğunu biliyoruz. Türkiye'yi tırtıklamak için. Tayyip Erdoğan, sadece terör örgütleriyle ve teröristlerle mücadele etmedi Türkiye'de. Tam 21 yıldır Tayyip Erdoğan'ın yaptığı en önemli işlerden biri, batı ile doğu arasındaki ayrılığı, gelişmişlik farkını kaldırdı, kimseye istismar alanı tanımadı.''

14 Mayıs seçimlerinin önemine işaret eden Soylu, "Allah nasip edecek, 14 Mayıs'tan sonra Türkiye'de yepyeni ufuklar, yepyeni pencereler, Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin önüne yepyeni adımlar açacak. 29 Ekim 2023'te, Cumhuriyet'in 100. yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Yıllardır başımıza bela olan Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'de toplu iğne ucu kadar bir tek terör yuvası kalmayacak.'' diye konuştu.

Soylu, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına dikkati çekerek, Türkiye'de uyuşturucuyla ilgili ölümlerin sayısını 941'den 270'e düşürdüklerini dile getirdi.

- ''Yüz yıllık bir istikrara doğru gidiyoruz"

Bugün Türkiye Yüzyılı'na hazır olunduğunu ifade eden Soylu, "Biz sadece bir seçime gitmiyoruz, yüz yıllık bir istikrara doğru gidiyoruz. Bakınız 21 yıllık istikrarda Türkiye çok büyük adımlar attı, altyapısını gerçekleştirdi, zihniyet devrimini gerçekleştirdi.'' dedi.

Bakan Soylu, ''Tayyip Erdoğan gitsin.'' diyenlerin, ''Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'den askerimizi çekeceğiz.'' dediğini ifade ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

''Bu ne demek biliyor musunuz? 'PKK ve PYD'ye orayı teslim edeceğiz, ABD'ye teslim edeceğiz.' diyorlar. 'Tayyip Erdoğan gitsin.' diyenler, 'Tutsaklar serbest bırakılsın.' diyorlar. Apo'yla Selo'yu serbest bırakacaklar. Aynı zamanda belediyeler var ya o belediyeler, hepsi teröre para sağlıyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanımız beni bir gün çağırdı. 'Ben bu işe tahammül edemem, bunların hepsini görevden alacaksın.' dedi. Biz de iki gün sonra hepsini aldık. Doğu ve Güneydoğu huzur buldu. Paralar terör örgütüne gitmiyor, milletin yatırımına gidiyor.''

Bakan Soylu'ya, Karadeniz Vakfı Başkanı Yusuf Cevahir tarafından hediye takdim edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber