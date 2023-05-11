Muharrem İnce kararını verdi! Genel Merkez'e gidiyor!

Dün İzmir'de rahatsızlanınca İzmir ve Manise programlarını iptal ederek Ankara'ya dönen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 'çekil' baskıları sonrası kararını verdi. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Muharrem İnce'nin kurmaylarıyla yaptığı toplantının detaylarını Sözcü TV'de canlı yayında paylaştı.

SÖZCÜ yazarı Aytunç Erkin, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kurmaylarıyla toplantı yaptığı ve toplantıda çoğunluğun çekilme yönünde karar aldığı bilgisini paylaştı. İnce'nin henüz karar vermediğini ifade eden Erkin, genel merkeze giden İnce'nin açıklama yapacağını duyurdu. Partiden yapılan açıklamada İnce'nin saat 14:00'da kameraların karşısına geçeceği ifade edildi.

Muharrem İnce'nin bir otelde 11 yakın çalışma arkadaşıyla bir toplantı yaptığını ifade eden Erkin "Bu 11 isimden 8'i seçimin ikinci tura kalmayacağını bu nedenle çekilme yönünde karar alınması gerektiğini İnce'ye aktarıyor. Bunun üzerine İnce 'bunu bir düşünelim' diyor. Şuan partinin genel merkezine gidiyor ve bu konuda ilerleyen saatlerde bir açıklama yapacak" dedi.