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Altının gram fiyatı 1.273 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 2.090 lira, Cumhuriyet altını 8.470 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 10:45, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 11:02
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Altının gram fiyatı 1.273 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.273 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,13 azalışla 1.276 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.273 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.090 lira, Cumhuriyet altını da 8.470 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,23 düşüşle 2.030 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 2.025 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dünya genelinde resesyon endişelerinin tekrar gündeme gelmesiyle varlık fiyatlarında yön arayışının etkili olduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verisinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.020 ve 2.000 doların destek, 2.040 ve 2.070 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Öte yandan, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, martta 4 milyar 484 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari, işlemler hesabında 1 milyar 372 milyon dolar fazla oluştu.

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