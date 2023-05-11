Dolar günü 19,55 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 19,55 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 17:31, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 18:02
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,5400
|19,5410
|19,5570
|19,5580
|Avro
|21,4700
|21,4710
|21,3300
|21,3310
|Sterlin
|26,4630
|26,4720
|26,7620
|26,8960
|İsviçre Frangı
|23,3670
|23,4840
|23,8890
|24,0000
|ANKARA
|ABD Doları
|19,5100
|19,5900
|19,5270
|19,6070
|Avro
|21,4300
|21,5100
|21,2900
|21,3700
|Sterlin
|26,4030
|26,6130
|26,7020
|26,9120