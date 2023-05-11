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İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 10:59, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 11:00
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İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, suç örgütlerinin engellenmesi ve deşifre edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan ve İtalya'da yakalanan Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütünün farklı eylem arayışında olduğunu tespit etti.

Ekipler, çalışmaların ardından kimlikleri belirlenen 17 zanlının yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 17 şüpheli yakalanırken, adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu silah, 10 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrol hükümleri uygulanarak, 1'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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