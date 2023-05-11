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Hasta seçmenler 14 Mayıs'ta hasta nakil araçları ve ambulanslarla sandıklara götürülecek

Sağlık Bakanı Koca imzasıyla il sağlık müdürlüklerine gönderilen yazıya göre, seçim günü hastanede yatan ve evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı seçmenlerden talepte bulunanlar, hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri merkezlere götürülüp, getirilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 15:18, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 15:20
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Hasta seçmenler 14 Mayıs'ta hasta nakil araçları ve ambulanslarla sandıklara götürülecek

- Sağlık Bakanlığı, 14 Mayıs seçimlerinde, hastanede yatan, evde sağlık hizmeti alan yatağa bağımlı seçmenlerden talepte bulunanların, hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy verecekleri merkeze götürülüp, getirilmesini sağlayacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak hastaların durumuna ilişkin il sağlık müdürlüklerine yazı gönderildi.

Vatandaşların en temel haklarından olan oy kullanma hak ve sorumluluklarının yerine getirilebilmesinin önemine dikkati çekilen yazıda, seçim günü hastanede yatan ve evde sağlık hizmeti kapsamında sağlık hizmeti alıp hareket etmekte zorlanan seçmenlerin oy kullanmalarını kolaylaştırmak amacıyla yapılması istenenler sıralandı.

Buna göre, bu durumda olan seçmenlere oy kullanma kolaylığı sağlanacağına ilişkin bilgilendirmede bulunulacak.

- Hasta nakil araçları ve ambulanslar hasta seçmenler için devrede

İllerdeki evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezleri, 14 Mayıs günü oy kullanma saatleri süresinde açık tutulacak.

Talepte bulunan hastalar için evde sağlık hizmeti sunan hasta nakil araçları ve ambulanslar seçmenleri oy verecekleri merkeze götürüp, oy verme işlemlerinin ardından geri getirecek. Bu noktada ambulanslar açısından acil sağlık hizmetlerinin aksamamasına özen gösterilecek.

Oy kullanmaya götürülecek hastalara bir sağlık personeli de refakat edecek. Bu uygulamalarla gerekli koordinasyon il sağlık müdürlüklerince gerçekleştirilecek.

Öte yandan yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmesine ilişkin durumlarını bildirir hekim raporu ile birlikte YSK'ye yapacakları başvuru süresi 2 Nisan'da dolmuştu.

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