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'Sizlerin helal oylarıyla ben başbakan, Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı olacak'

"14 Mayıs akşamı sizlerin helal oylarıyla elbette ben başbakan olacağım, Sayın Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı olacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 15:28, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 15:30
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'Sizlerin helal oylarıyla ben başbakan, Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı olacak'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçimleri sonucu kendisinin başbakan, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olarak seçileceğine inandığını söyledi.

Akşener, partisince 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak, 14 Mayıs'taki seçimlerde, alandaki herkesin, hatırlarının geçtiği kişileri sandığa götürmesini istedi.

"Bu ucube sistemden kurtulmak için 1 oy Kemal'e 1 oy Meral'e vereceksiniz" diyen Akşener, Denizli'de ilk kez bu kadar canlı ve dolu bir meydanla karşılaştığını dile getirdi.

Seçim gününün, aynı zamanda Anneler Günü olduğunu hatırlatan Akşener, "Annelere, kızlarımıza hakaret edenleri, bize 'çürük' ve 'düşük' diyenleri emekli edecek miyiz? Gençlerimize nefes aldırmayanlara, umutlarını çalanlara ve bu harabe düzene son verecek miyiz? 'Ben milletim, ben seçmenim, ben velinimetim, siyasetçiye sadece vekalet veririm. Bu defa sizi gönderiyoruz' diyecek misiniz?" ifadesini kullandı.

Seçim öncesi ortaya atılan iftira ve hakaretlerin kendilerini üzdüğünü kaydeden Akşener, "Birbirimize küfür ederek, hakaret ederek, iftira atarak bir seçim olabilir mi? Ben siyasi bir ailenin kızıyım. 30 senedir politika yapıyorum. Bugüne kadar böylesine küfür ederek, milletimizi aşağılayarak, hakaret ederek, bizlere iftira edilerek bir seçime gitmedik." dedi.

İktidar olur olmaz bir ay içerisinde 100 bin öğretmeni tayin edeceklerini, tüm köy okullarını açacaklarını, bu okullara öğretmen, ziraat mühendisi ve veteriner tayin edeceklerini aktaran Akşener, tarım ve hayvancılık alanındaki projelerini anlattı.

Akşener, kendilerine hakaret edenlere seçim günü gereken dersi vereceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yargının bağımsız, hukukun üstün ve demokrasinin tam uygulanabilmesi için bu sistemin değişmesi gerekiyor. 14 Mayıs akşamı sizlerin helal oylarıyla elbette ben başbakan olacağım, Sayın Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı olacak. Sayın Kılıçdaroğlu'nu alkışlarla Çankaya'ya götüreceğiz. Sayın Erdoğan'ı da arkadaşlarıyla emekli edeceğiz."

Mitingin sonunda Akşener, partisinin Denizli milletvekili adaylarıyla halkı selamladı.

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