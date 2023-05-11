Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilk değerlendirme

Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin. https://t.co/Oz8PwGyf3N

Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Manço'nun "Halil İbrahim Sofrası" adlı şarkısını da eklediği paylaşımında, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin." ifadelerine yer verdi.

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