Erdoğan'dan İnce açıklaması: Keşke sonuna kadar devam etseydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da miting programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Biraz önce Pursaklar'daydık. Orada da görülmeye değer bir manzara vardı. Birazdan Sincan'a geçeceğiz. Orada da kardeşlerimizle bir araya geleceğiz.

Ziyaret ettiğimiz her şehirde milletimizin Türkiye Yüzyılını nasıl sahiplendiğini görüyoruz. Pazar günü balkon konuşmamızın hazırlığını yaptınız mı?

Sandıklar patlamalı. Şu karşımda gördüğüm kararlılık bizim de çalışma şevkimizi arttırıyor. Bugün burada 2007'de vesayete meydan okurken yaşadığımız duyguları hissettim.

Şimdi ne yaptı adaylardan bir tanesi adaylıktan çekilmiş. Tabi niye çekildi anlamak mümkün değil. Doğrusu üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar devam etseydi. Şimdi biz diğerleriyle devam ediyoruz. Önemli olan benim milletimin vereceği karar.

Bay Bay Kemal'in geçmişi bu, bugünü bu, hayal ettiği Türkiye bu. Önlerine gelene makam mevki vaat ederek milletin kazanımlarını yıkma tehditti savurarak bu milletin yönetimine talip olunur mu?

Az önce gördüğünüz manzara biz Atatürk Havalimanı'na indik bizden önce Bay Bay Kemal gelmiş FETÖ'cüler onu alıyorlar geçiriyorlar ve Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidiyor ve kahvesini içiyor. Orada Erdoğan'ı nasıl vuracaklar onu izliyor. Biz Atatürk Havalimanı'na indiğimizde savaş uçakları üzerimizden geçiyordu.

PKK'lıları FETÖ'cüleri ceza evinden salma, devlete doldurma sözüyle belki birilerine şirin görüne bilirsin ama millet size ülkesini teslim etmez. Bu Selo, kimdir bu Selo. Bu Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan haindir. Ve 51 Kürt kardeşimizi öldüren bu Selo şimdi Kılıçdaroğlu ve diğerleri bunu kurtarmak için çalışıyorlar. Başaramayacaksınız. Allah'ın izniyle biz geliyoruz yine. Başaramayacaksınız.

Tefecilere ülkenin kaynaklarını akıtma vaadiyle belki Londra'nın tefecilerinden 300 milyar dolar getirecekmiş. Nerede bu paralar böyle yollara savruldu. Şimdi bir de LGBT çıktı. LGBT gibi sapkın akımlara mavi boncuk dağıtarak belki İstanbul'un belli semtlerinden alkış alabilirsin. Ama bu millet sana bu ülkeyi teslim etmez.