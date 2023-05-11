Sinan Oğan'dan adaylıktan çekilme iddialarına yanıt

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın yarın düzenleyeceği Antalya programının iptal edildiği öğrenildi.

Oğan'ın yarın Ankara'da olacağı, ekibiyle görüşeceği belirtildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi sonrası yaşanan bu gelişme siyaset kulislerinde hareketliliğe yol açtı.

İnce de önceki günkü mitingini iptal etmişti. Muharrem İnce bugün yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurmuştu.

Ancak Sinan Oğan iddialara sosyal medyadan ''Lütfen bizim üzerimize oynanmak istenen oyunlara alet olmayın.'' sözleriyle yanıt verdi.

''SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Oğan, ''Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul'dayım.'' ifadesini kullandı.