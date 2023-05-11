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Bakanı Soylu: Tuşimiya Vadisi'nde elimi yere attım ve 6 bin 500 kilo kalori kömür çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biraz önce Lice'de gene kahraman evlatlarımız iki teröristi daha etkisiz hale getirdi. Depremden üç gün önce Cudi Dağı'nın Tuşimiya Vadisi vardır. Tuşimiya Vadisi 40 yıldır terörün egemenlik kurduğu bir alandı. Vahşi, zor, dar bir vadi. Bir helikopterimiz buraya indi. Oradan biz pervanelerini sökerek helikopterleri vinçle kaldırarak çıkarttık. Operasyondan bir gün sonra Tuşimiya Vadisi'ne gittim, orası artık tertemizdi. Elimi yere attım ve 6 bin 500 kilo kalori kömür çıktı. Yerin üzerinde altında değil. Hakkari'nin tüm dağları çinkoyla kaplı."

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 16:55, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 18:02
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Bakanı Soylu: Tuşimiya Vadisi'nde elimi yere attım ve 6 bin 500 kilo kalori kömür çıktı

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Merkezi ziyaretinde yaptığı konuşmada, yıllarca batının tekelinde kalan bazı derneklerin ve üniversitelerin, kendi işlerini yapmak yerine siyaset belirleyen vesayet kurumlarına döndüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldiği tarihten itibaren batının sindiği bütün kurumları tasfiye ettiğini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Tayyip Erdoğan Türkiye'nin istismar alanlarını kapattı. İnsanların dindar olunca ülkeyi yönetebilecekleri gerçeğini Türkiye'yle buluşturdu. Türkiye'de insanların rahat bir şekilde bir ayrıma gitmeden 'ben Kürt'üm' diyebilme imkanını ortaya koydu. Türkiye'de Alevilerin hiçbir mezhep ayrışmasına karışmadan 'Ben Aleviyim' diyebilecekleri çizgiyi bir insanın kendini ifade edebileceği en doğal hakkıyla sağladı. Bunlar Türkiye'de büyük zihniyet devrimleridir."

Türkiye'de 20 yıldır yapılan yatırımlardan ve gelişen sektörlerden bahseden Soylu, bu yatırımların sadece ülkeye değil coğrafyaya da faydalı olduğunu vurguladı.

- "Terörden temizlenen yerlerde madenler çıkıyor"

Soylu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörün de tasfiyesiyle kömür madenlerinin yeniden faaliyete geçtiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Biraz önce Lice'de gene kahraman evlatlarımız iki teröristi daha etkisiz hale getirdi. Depremden üç gün önce Cudi Dağı'nın Tuşimiya Vadisi vardır. Tuşimiya Vadisi 40 yıldır terörün egemenlik kurduğu bir alandı. Vahşi, zor, dar bir vadi. Bir helikopterimiz buraya indi. Oradan biz pervanelerini sökerek helikopterleri vinçle kaldırarak çıkarttık. Operasyondan bir gün sonra Tuşimiya Vadisi'ne gittim, orası artık tertemizdi. Elimi yere attım ve 6 bin 500 kilo kalori kömür çıktı. Yerin üzerinde altında değil. Hakkari'nin tüm dağları çinkoyla kaplı."

- "At pazarlığı gibi milletvekilliği, bakanlık pazarlıkları yaptıkları ortada"

Bakan Soylu, Türkiye Yüzyılı'nın daha yeni başladığını, yapacak çok işleri olduğunu ifade etti.

İşlerin hiç kolay olmadığını, sadece ülke için el isteyen herkese yardım ettiklerini ama hiçbir bahaneye sığınmadıklarını dile getiren Soylu, şunları kaydetti:

"Yüzyılda gelebilecek bir liderle beraber daha çok yürüyecek yolumuz var. İnşallah bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Hepinizin üzerine büyük sorumluluk düşmektedir. Söyleyeceğim şudur, önümüzdeki pazar seçim var, millet kararını verecek. Hepimiz her şeyi söyledik, her şey ortada. Bizim karşımızda olanların Türkiye'ye ne vadettikleri ne ortaya koydukları, eski Türkiye'nin özlemleri içerisinde bir istikrarsızlık, koalisyon heveslerinin olduğu apaçık ortada. Şu andaki çatışmalarını bile seçimin sonucuna bıraktıkları söylemleri apaçık ortada. At pazarlığı gibi milletvekilliği, bakanlık pazarlıkları yaptıkları apaçık ortada. Bir taraftan Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'yi orayı terör devletine bırakacakları ve bu bunu alenen açıkladıkları, söyledikleri ortada. Bir taraftan Türkiye'nin yıllardan beri canını yakmış Apo'yla Selo'nun serbest bırakabilecekleri ortada."

Soylu, Millet İttifakı'nın yeniden FETÖ'yü devletin içerisine koyacağını, Amerika'daki firarileri Türkiye'ye getirerek devlete yerleştireceklerini söyledi.

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