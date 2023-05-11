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Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, bugün yaptığı açıklamayla cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini duyurdu. Peki Muharrem İnce'ye yurt dışı ve gümrük kapılarında verilen oylar ne olacak? 14 Mayıs'taki seçimde kullanılacak oy pusulalarında Muharrem İnce yer alacak mı, verilen oylar geçerli sayılacak mı?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 17:58, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 18:01
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Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?

14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan ile birlikte aday olan, oy pusulasında da yer alan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, bugün yaptığı basın toplantısıyla adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Yurt dışındaki Türkiye vatandaşlarının yaşadıkları ülkelerde ve gümrük kapılarında kullandıkları oy pusulasında ise Muharrem İnce seçeneği de yer alıyordu. Peki, Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak, geçerli sayılacak mı?

MUHARREM İNCE'YE VERİLEN OYLAR NE OLACAK?

9 Mayıs itibariyle yurt dışı oy verme işlemi sona ererken, adaylıktan çekilen İnce'ye verilen oylar geçerli olacak.

14 Mayıs'ta kullanılacak pusulalarda ise İnce'nin ismi ve fotoğrafı yer alacak, yeni pusula basılmayacak ve aldığı oylar geçerli sayılacak.

İnce, resmi olarak çekilme başvurusu yaparsa 2. tura kalamayacak, seçilse bile mazbatasını alamayacak.

İNCE'NİN ÇEKİLME SÜRECİ

Dün Memleket Partisi'nin Manisa ve İzmir'de düzenlemeyi planladığı mitingler ertelenmişti.

Partiden yapılan açıklamada, İnce'nin rahatsızlığı nedeniyle yapılamadığı duyurulmuştu.

Daha sonra sosyal medyadan bir açıklama yapan İnce, FETÖ tarafından sahte dekont ve kasetlerle hakkında bir algı operasyonu yapıldığını söylemişti.

Bugün kameralar karşısına geçen İnce, "'Saraydan para aldı çekilemez.' diyenlere sesleniyorum; benim bu kumpaslardan bu sahte dekontlardan, montajlardan korktuğum falan yok. 45 gündür direniyorum zaten. Adaylıktan çekiliyorum, bunu memleketim için yapıyorum." açıklamasını yaptı.

İnce'nin çekilmesi oy pusulalarını değiştirmeyecek Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi

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