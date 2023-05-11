AK Parti kadın milletvekili adayına tehdit: Kafanıza mermi yağacak
AK Parti Adana Milletvekili Adayı Fatima Yurduseven, seçim çalışması yaptığı sırada bir şahıs tarafından "Kafana mermi yağacak" diye tehdit edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Mayıs 2023 18:54, Son Güncelleme : 11 Mayıs 2023 19:31
AK Parti Adana Milletvekili adayı Fatima Yurduseven, Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde seçim çalışması yapmaya başladı. Sokaktaki vatandaşların yanına giden Yurduseven "Sizlere Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim" dedi. Bir erkek şahıs tarafından milletvekili adayı Yurduseven, "Burada dolaşmayın, yukarıdan kafana mermi yağacak" diyerek tehdit edildi. Milletvekili adayı Yurduseven ise, "Kim benim kafama mermi yağdıracak. Yağdırın. Selamlaşmaya geldik. Bu yaptığınız çok ayıp. Ben çocuğunuz yaşındayım" diye tepki gösterdi.
Bir süre şahıslarla AK Partililer arasında tartışma çıktı.