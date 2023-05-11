İzmir'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü

Aralarında kumar borcundan kaynaklanan alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup, Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokağı'ndaki bir kıraathanenin ikinci katında konuşmak için bir araya geldi.

Gruptakiler arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki tarafın da silah kullandığı kavgada B.C. ve S.B. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, çevre hastanelere kaldırdığı yaralılardan T. A, R.B. ve O.D. de kurtarılamadı.

Hastaneye kaldırılan 2 yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olay yeri ve çevresi ile yaralıların kaldırıldığı hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi aldı, olaya karıştığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Taraflar arasında daha önce kumar borcu sebebiyle bıçakla yaralama olayı yaşandığı da öğrenildi.