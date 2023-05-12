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Selçuk Bayraktar'dan Fazıl Say'a tepki: Atıp tutmak yerine öğrenmeye çalış

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Fazıl Say'a tepki gösterdi. Bayraktar, 'Size tavsiyem, bilim insanlarına saygı duymanız. İdrak edemediğiniz bilimsel konularda dayanaksız atıp tutmak yerine öğrenmeye çalışmanız.' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 04:26, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 04:28
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Selçuk Bayraktar'dan Fazıl Say'a tepki: Atıp tutmak yerine öğrenmeye çalış

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Fazıl Say'ın 'Ay'a sert iniş' projesiyle ilgili yaptığı paylaşıma, 'Sayın Say, "Aya sert iniş" projesini ben değil, Türkiye'nin en iyi roketbilimcilerinden Doç. Arif Karabeyoğlu anlattı. Hayatını teknolojiye adamış bir mühendis olarak ben de elbette bu hedefe sonuna kadar destek olurum. Size tavsiyem, bilim insanlarına saygı duymanız. İdrak edemediğiniz bilimsel konularda dayanaksız atıp tutmak yerine öğrenmeye çalışmanız. Zira, bilim de sanat gibidir, partizan tutumunuzu kaldırmaz.' sözleriyle tepki gösterdi.

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