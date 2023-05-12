Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 07:10, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 07:30
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen "TCSG-28" botu ekibi, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Yemen ve Eritre uyruklu 46 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.