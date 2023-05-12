'Kılıçdaroğlu'nun postuna bürünmüş FETÖ'nün operasyonunu görüyoruz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bir kaset kumpasıyla Muharrem İnce'yi adaylıktan vazgeçirdiler. Bu kaset kumpasları kimin işi? FETÖ'nün işi. Daha önce bu Kılıçdaroğlu'nu bir kaset operasyonuyla CHP'nin başına getirmişlerdi. Şimdi yine bir kaset operasyonuyla onu cumhurbaşkanı yapmaya çalışıyorlar." dedi.

Anadolu rengi Togg ile Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Meydanı'na gelen Varank vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Varank, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gün içerisinde Bursa'da miting yaptığını hatırlatarak, "Bugün yedili koalisyonun bir mitingi vardı. Çok cılız bir miting. Keşke buraya gelselerdi de Demirtaş'ı görselerdi. Maşallahınız var ama biz bu coşku niye var? Siz bizi bağrınıza niye basıyorsunuz? Gayet iyi biliyoruz. Bizi bağrınıza basmanız bizimle ilgili değil. Siz aslında adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyorsunuz. Onun için bu meydanı dolduruyorsunuz." dedi.

Pazar günü yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye gemisinin kaptan köşküne bir daha oturacağını belirten Varank, "O dümeni ona teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız o kaptan köşkünde otururken onun yol arkadaşlarını, onun ekibini de desteklemeniz lazım. Onu Ankara'da yalnız bırakmamanız lazım. Onun ekip arkadaşlarını da Meclis'te Cumhur İttifakı'nı en yüksek oyla desteklemeye var mısınız?" diye konuştu.

- "Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yle birlikteliği bundan daha aşikar olamazdı"

Varank, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini hatırlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adaylığını açıkladığı ilk günden itibaren bütün bu yedili koalisyonun ne kadar destekçisi varsa, ne kadar yardakçısı varsa Muharrem İnce'yi geri çevirmek için adaylıktan vazgeçirmek için uğraşıyorlardı. Baktılar olmuyor, iyi saatte olsunları devreye soktular. Bir kaset kumpasıyla Muharrem İnce'yi adaylıktan vazgeçirdiler. Bu kaset kumpasları kimin işi? FETÖ'nün işi. Daha önce bu Kılıçdaroğlu'nu bir kaset operasyonuyla CHP'nin başına getirmişlerdi. Şimdi yine bir kaset operasyonuyla onu cumhurbaşkanı yapmaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun postuna bürünmüş FETÖ'nün operasyonunu görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yle birlikteliği bundan daha aşikar olamazdı ama bizim milletimiz bu ülkede FETÖ'ye geçit verir mi? 15 Temmuz'da biz canımız pahasına bu ülkeyi onlara teslim etmedik. Kaset operasyonlarına pabuç bırakmayız. Allah'ın izniyle bu millet FETÖ'ye yol vermeyecek. FETÖ'nün kumpaslarına yol vermeyecek. 14 Mayıs'ta doğru kararı verecek. Doğru adamı destekleyecek ve terör örgütlerine bu ülkede yol vermeyecek."

- "Kemal Kılıçdaroğlu onlar neyi istiyorsa bugüne kadar onu yaptı"

Millet İttifakı'nın terör örgütleriyle kirli pazarlık yaptığını savunan Varank şöyle devam etti:

"Yedili koalisyon FETÖ'yle kucak kucağa pazarlık yaparken diğer yandan ne yapıyor biliyor musunuz? PKK'yla pazarlık yapıyor. Kandil'deki PKK terör örgütünün sözde liderleri her gün açıklama yapıyor. '14 Mayıs'tan sonra hapisteki bütün teröristleri dışarı çıkaracağız.' diyorlar. Ne diyorlar? '14 Mayıs'tan sonra özerkliği getireceğiz' diyorlar. Ne diyorlar? '14 Mayıs'tan sonra biz bu ülkede farklı sesimizi çıkaracağız.' diyorlar. Şimdi bunlar hangi cesaretle böyle konuşuyor? Kime güveniyorlar? Hangi cumhurbaşkanı adayına güveniyor? Kemal Kılıçdaroğlu'na güveniyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu onlar neyi istiyorsa bugüne kadar onu yaptı. Çıktı ne dedi? 'Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarmak istiyorsanız bana oy vereceksiniz.' dedi. 'Ben özerklik şartını getireceğim.' dedi. Onlar '14 Mayıs'tan sonra eğer Recep Tayyip Erdoğan tekrar iktidar olursa biz Kandil'de mahvoluruz.' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Ne yaptı? Kuzey Irak'taki askerimizin tezkeresine 'hayır' oyu verdi. Bunlar şu anda terör örgütleriyle pazarlık içinde. Biz inanıyoruz ki bu aziz millet, bu ülke için canını feda eden, canını dişine takan aziz vatandaşlarımız bu terör örgütlerine Türkiye'de yol vermez ama bunun yolu da 14 Mayıs'tan geçiyor. Bizim bu terör örgütlerini ilelebet tarihi çöplüğüne gönderebilmemiz için 14 Mayıs'ta güçlü bir destek vermemiz lazım."

- "14 Mayıs'tan sonra farklı bir Türkiye'yi göreceğiz"

Milletle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirdiklerini Erdoğan'ı onun başına geçirdiklerini ifade eden Varank, 14 Mayıs'tan sonra da bu ülkeye hizmet etmek ve milleti hak ettiği yatırımlarla buluşturmak için gayreti sürdüreceklerini vurguladı.

Muhalefetin Türkiye'nin otomobili, şehir hastaneleri ve doğal gaz keşfi gibi birçok projeye karşı çıktığını dile getiren Varank şöyle konuştu:

"Bu ülkeye sevdalı olan, bu ülkeye hizmet etmek için canını dişine takan ve bu ülkeye aşık sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs'ta yalnız bırakmamamız lazım. Hizmetler devam etsin, Türkiye büyüsün, kalkınsın istiyorsak sayın Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek vermemiz lazım. 14 Mayıs'tan sonra farklı bir Türkiye'yi göreceğiz. Çünkü bugüne kadar yaptıklarımız bizim yapacaklarımızın teminatı. Eğer Türkiye'de karada Togg'u yürüten, denizde TCG Anadolu'yu yüzdüren, havada KIZILELMA'yı uçuran, uzaya İMECE uydusunu gönderen başka bir lider varsa onu biz tebrik edelim ama böyle bir lider yok. Bir tane liderimiz var ve inşallah 14 Mayıs'ta sizlerin desteğiyle onu Türkiye gemisinin kaptan köşküne tekrar oturtacağız. Dümeni onun eline vereceğiz ve onun yolu arkadaşı olarak Türkiye'yi inşallah selamete, çok daha aydınlık yarınlara çıkaracağız."

Varank, bu seçimin kritik bir seçim olduğuna dikkati çekerek "Bu seçim FETÖ'ye karşı Cumhurbaşkanımızı destekleme seçimi. FETÖ'nün kumpaslarına karşı sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar güçlü bir destek verme seçimi. Onun için boş durmayacağız. Hem iki gün çalışacağız hem de sandıkları Allah'ın izniyle patlatacağız." dedi.

Bakan Varank'a AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ile Refik Özen, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile partililer eşlik etti.