İş makineleri kıymete bindi

Kahramanmaraşlı depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları Hatay haricinde tamamlandı. Sırada hasarlı binaların yıkımı var. Yıkımın en az 18 ay sürmesi beklenirken, inşa süreci ile depremzedelerin bir yıl içerisinde yeni konutlara kavuşması hedefleniyor. Diğer yandan "Yarısı Bizden" kampanyası ile İstanbul'da bir milyon konutun dönüştürülmesi öngörülüyor. Bu süreçte iş makinelerine olan talepte adeta patlama yaşanıyor.

ÜÇ BİN MAKİNE BÖLGEYE KAYDIRILDI

Asko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu depremin ardından Marmara bölgesinden deprem bölgesine 3 bin iş makinesi kaydırıldığına dikkat çekerek, iş makineleri teknolojilerine olan ihtiyacın arttığını söyledi.

ÖMER TEMÜR