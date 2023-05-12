15 Mayıs tatil edildi, ek dersler ödenecek
15 Mayıs tatil edildi, ek dersler ödenecek
Togg üretimi arttırıyor! Yıl sonuna kadar 28 bin adet sipariş teslim edilecek
Togg üretimi arttırıyor! Yıl sonuna kadar 28 bin adet sipariş teslim edilecek
İş makineleri kıymete bindi
İş makineleri kıymete bindi
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan açıkladı... İstanbul Antalya arası 4 saate düşecek
Bakan açıkladı... İstanbul Antalya arası 4 saate düşecek
Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında bir tek terörist kalmayacak
Soylu: Cumhuriyet'in 100. yılında bir tek terörist kalmayacak
Selçuk Bayraktar'dan Fazıl Say'a tepki: Atıp tutmak yerine öğrenmeye çalış
Selçuk Bayraktar'dan Fazıl Say'a tepki: Atıp tutmak yerine öğrenmeye çalış
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
Millet İttifakı'nın genel başkanları CHP'de bir araya geldi
Ali Yalçın'dan 'zam' açıklaması: Memurlar rahat bir nefes aldı
Ali Yalçın'dan 'zam' açıklaması: Memurlar rahat bir nefes aldı
Bakan Bilgin'den 'memur maaşına zam, ek gösterge ve EYT' açıklamaları
Bakan Bilgin'den 'memur maaşına zam, ek gösterge ve EYT' açıklamaları
Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Adana'da trafik kazasında 7 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Erdoğan: Kızılay'ın çadır satması beni ciddi manada üzdü
Erdoğan: Kızılay'ın çadır satması beni ciddi manada üzdü
İzmir'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü
İzmir'de kıraathanede çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusu
İletişim Başkanlığından dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusu
Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması: Mücadelemiz sonuç verdi
Memur-Sen'den maaş zammı açıklaması: Mücadelemiz sonuç verdi
Akbaşoğlu: En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ilk icraatımız olacak
Akbaşoğlu: En düşük memur maaşının 22 bin lira olması ilk icraatımız olacak
Erdoğan: İnce'nin nasıl saf dışı kaldığı yarın ya da cumartesi ortaya çıkar
Erdoğan: İnce'nin nasıl saf dışı kaldığı yarın ya da cumartesi ortaya çıkar
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar ne olacak?
Sırrı Sakık: Genel af istiyoruz, Selahattin, Gülten, Ayla, Figen özgürleşecek
Sırrı Sakık: Genel af istiyoruz, Selahattin, Gülten, Ayla, Figen özgürleşecek
Sinan Oğan'dan adaylıktan çekilme iddialarına yanıt
Sinan Oğan'dan adaylıktan çekilme iddialarına yanıt
Erdoğan'dan İnce açıklaması: Keşke sonuna kadar devam etseydi
Erdoğan'dan İnce açıklaması: Keşke sonuna kadar devam etseydi
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilk değerlendirme
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilk değerlendirme
Yargıtay'dan evi tahliye etmeyen kiracılar için emsal karar
Yargıtay'dan evi tahliye etmeyen kiracılar için emsal karar
YSK temsilcisi yanıtladı: İnce'ye verilen oylar geçersiz sayılmaz
YSK temsilcisi yanıtladı: İnce'ye verilen oylar geçersiz sayılmaz
Memura zam yarışı bütçeyi daha da delecek!
Memura zam yarışı bütçeyi daha da delecek!
Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi
Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildi
Muharrem İnce savcılara çağrıda bulunmuştu...Soruşturma başlatıldı
Muharrem İnce savcılara çağrıda bulunmuştu...Soruşturma başlatıldı
Bakan Yanık: Ücret dengesizliğini ek protokolle telafi ederiz
Bakan Yanık: Ücret dengesizliğini ek protokolle telafi ederiz
Bakan Özer'den 'okul öncesi eğitim' ücretleriyle ilgili açıklama
Bakan Özer'den 'okul öncesi eğitim' ücretleriyle ilgili açıklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İş makineleri kıymete bindi

Depremin ardından bölgeye 3 bin iş makinesi kaydırıldığına dikkat çeken Asko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu "İş makinelerine olan ihtiyaç arttı. Bu yıl deprem ve kentsel dönüşümün etkisiyle satışların 13 bin adede ulaşacağını öngörüyoruz" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Mayıs 2023 08:55, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2023 09:53
Yazdır
İş makineleri kıymete bindi

Kahramanmaraşlı depremlerin ardından enkaz kaldırma çalışmaları Hatay haricinde tamamlandı. Sırada hasarlı binaların yıkımı var. Yıkımın en az 18 ay sürmesi beklenirken, inşa süreci ile depremzedelerin bir yıl içerisinde yeni konutlara kavuşması hedefleniyor. Diğer yandan "Yarısı Bizden" kampanyası ile İstanbul'da bir milyon konutun dönüştürülmesi öngörülüyor. Bu süreçte iş makinelerine olan talepte adeta patlama yaşanıyor.

ÜÇ BİN MAKİNE BÖLGEYE KAYDIRILDI

Asko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu depremin ardından Marmara bölgesinden deprem bölgesine 3 bin iş makinesi kaydırıldığına dikkat çekerek, iş makineleri teknolojilerine olan ihtiyacın arttığını söyledi.

ÖMER TEMÜR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber